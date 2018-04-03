泰山冰鎮助年輕夢想 打造新星女子團體代言

2018年04月03日 18:43 中時電子報 綜合報導

果茶市場龍頭泰山《冰鎮》今年再度開啟青年圓夢舞台的大門，與專業藝能團隊桃花源文創公司攜手合作，從去年10月開始支持「熱血高校」美少女團體選秀活動，今天3月3日以「HELLO」女子團體甜美亮相，讓學生一圓星夢。

為了和廣大的年輕人深度交流，冰鎮自去年起踏入北中南高中校園海選街舞高手，選拔六位Ice Baby成為產品代言人。電視廣告上檔播出當月，《冰鎮》穩住果茶龍頭寶座，市佔率一舉衝上高點達25%，突破二年來新高紀錄，代言力道不輸大明星。尤有甚者，看準年輕人無限潛能，《冰鎮》更進一步擴大規模，支持桃花源文創專業團隊進行1,200人海選，不佝限於舞蹈競技，以各式才藝遴選出7位外形亮麗、平均年紀17歲，才藝出眾的團員，倚重專家力量成立女子團體《HELLO》，特聘韓國舞蹈老師來台編舞團練，及韓國創作團隊打造同名主題曲「HELLO」，成為2018年泰山《冰鎮》代言人；7名成員中，豔酷外型極似歌星鄧紫棋的ATISHA（許筱緹），今年再度決選勝出，第二年取得代言身份。

女子團體《HELLO》於3月3日正式出道發行同名單曲，HELLO代表不管遇到任何困難，都可以微笑的對這些考驗Say Hello度過難關！之後也將收錄第二首精彩主題曲 – GOODBYE，矢志成為高中、大學校園送舊的經典歌曲，從此畢業不再唱鳳凰花開哀傷驪歌、甚至失戀不必喪志哭泣，而是展開新旅程的GOODBYE。

泰山企業表示：「冰鎮26年來廣受各個世代年輕人的支持，一直以來也以行動支持創新精神，挖掘年輕人潛力展現無限活力與熱情，於會中宣佈冰鎮品牌精神 – My turn秀自己，把握當下的舞台，隨時隨地大方展現自己的才華，揮灑多釆多姿的青春歲月，勇敢秀自己。」

泰山《冰鎮》持續鼓勵年輕人勇敢嘗試尋找自己的道路，展現青春活力與年輕人對話。除了去年六都電競賽有深度贊助外，更與電競業者合作遊戲虛寶序號贈送，並再次啟用年輕人團體代言廣告，期能打響品牌營造話題，去年冰鎮競爭的果茶市場成功穩住龍頭地位，今年的夏季飲料大戰，以HELLO為首向年輕族群Say hello，展現My turn的態度，秀自己大秀青春，也秀出冰鎮活力，將一系列暢銷果茶飲品介紹給大家。

(中時電子報)