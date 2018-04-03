洋種子入侵多年 陸種子漸收復失地

2018年04月03日 20:47 旺報 李鋅銅

近年來，「洋種子」大舉進攻大陸國內市場，讓許多人擔憂大陸人吃的飯碗是否還能牢牢捧在自己手中。農業界人士在江西、吉林、湖南等主要農業大省等地調查發現，隨著大陸種業研發能力增強和種業自主選育能力不斷提高，局部地區和局部品種的國產種子逐漸「收復失地」。

大陸是全球第二大種子需求國，常年種子使用量約300億公斤，價值達500億元（人民幣，下同），但自2000年種子市場對外資全面開放後，國外各大種業公司紛紛進入大陸市場，憑藉更先進的技術占據了大部分的市場。

在東北的吉林省，梨樹縣盧偉農民農機專業合作社理事長盧偉流轉了600多公頃土地，準備了2種大陸國產玉米種子。「4、5年前，國外進口的玉米種子因高產、抗病、果實質量好，銷售火爆。但現在國產種子技術上來了，產量也不低，大夥都改用國產種子了。」

「近年來，我國不斷提高自主選育能力，市場占有率穩步提升。」長期在東北地區從事玉米種子研發的魏巍農業集團董事局主席魏巍舉例說，5年前，美國先鋒公司主推的「先玉335」系列玉米種子占吉林省市場的「半壁江山」，但目前種植面積不足高峰時的10分之1。

蔬菜曾是大陸「洋種子」入侵最嚴重的領域之一。如今，隨著大陸研發能力的增強，情況已有好轉。「過去，辣椒、包心菜（台稱高麗菜）、大白菜這些常見菜用的都是洋種子，但現在逐漸不一樣了。」江西農望高科技公司董事長黃新根說，隨著育種水平不斷提高，國產種子替代洋種子現象越來越明顯。例如他們公司已和全國800多家種子經銷商建立密切的合作關係，公司自主研發的辣椒和豇豆種子很受農民喜愛。

(旺報)