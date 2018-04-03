阿Q春捲內餡清炒不加調味料

2018年04月03日 18:42 中時 翁聖勳

嘉義阿Q春捲堅持餡料現炒，不加任何調味料。（翁聖勳攝）

嘉義阿Q春捲份量飽滿。（翁聖勳攝）

每逢清明假期，家家戶戶總是準備著國民美食，春捲！酥脆餅皮包裹豐富餡料，內餡早已炒熟或是蒸過，甚至放入生食材再包成捲後就可以直接食用，又白又飽滿的春捲可自由選擇添加自己喜歡的食材，總是讓人大快朵頤。阿里山公路上阿Q春捲內餡堅持原汁原味，每一口都可以吃出食材鮮甜。

老闆廖美子說，自己經營果菜批發生意20幾年，深知蔬菜的新鮮不需經過調料，清炒後的鮮甜口感最好吃，因此，幾年前開始賣起春捲，在內餡大量加入自家種植的蔬菜，搭配軟嫩餅皮再包裹酥脆蛋絲，最後淋上一匙肉燥，清爽的口感中帶點油膩，很多客人都覺得讚不絕口。

廖美子熟練翻炒著高麗菜、芹菜及豆苗、豆芽及蒜苗，她說炒菜不用加調味料，尤其現摘現炒青菜，吃起來保證香又鮮甜，包入Q軟春捲皮中還不用擔心出水，或是壞掉。

廖美子說，他們的春捲皮是由長期配合廠商做好直送，春捲餡料主要有高麗菜、豆苗、豆芽菜、蛋絲、芹菜、炒豆干、蛋酥，美生菜，淋上肉汁，最後再灑上花生粉及糖粉一份才賣40元。

顧客李先生說，他們的春捲皮軟嫩，搭配蔬菜的清甜及蛋絲的香酥，以及淡淡的肉燥香，每咬一口都是享受。

(中時)