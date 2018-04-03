中市教育局辦跨領域課程設計培力 提升國教輔導團研創能量

中市教育局辦跨領域課程設計培力，提升國教輔導團研創能量！（陳世宗翻攝）

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教育局在台中市教師研習中心舉辦跨領域課程設計培力工作坊，邀請台灣師範大學教授陳佩英所帶領的愛思客團隊，為國教輔導團員規劃增能研習。（陳世宗翻攝）

因應108新課綱，台中市政府教育局3日在台中市教師研習中心舉辦跨領域課程設計培力工作坊，邀請台灣師範大學教授陳佩英所帶領的愛思客團隊，為國教輔導團員規劃增能研習；透過腦力激盪、CLA導因層次分析討論與參與式策略規劃等，帶領大家思考2030年的教育樣貌，設計學生學習目標與課程架構。

教育局表示，市府從105年起辦理揪團共學計畫，參與教師已逾2000人，教師在校內自發籌組專業學習社群數達462群，另外還有20個跨校社群。此外，為協助學校進行新課綱課程發展與教學模式轉化，教育局積極爭取中央資源，共26校參與教育部前導學校計畫，市府並自籌經費補助60校辦理新課綱試作協行實踐計畫，以及補助74所國中小推動亮點發展計畫。

教育局指出，台中市國教輔導團由不同專業領域成員提供學校支持與協作服務，扮演課程與教學研發領導角色；108新課綱培養孩子的跨領域整合能力，此學期國教輔導團運用所學研創出的教學及評量示例，經實際教學實踐後將可供教師參考，提升教育發展能量，落實以學生為中心的素養導向教學。

教育局強調，除鼓勵教師響應新課綱核心理念，市府也發展「資訊教育市本課程」及推動科技教育總體計畫，因應新增科技領域，期待透過教師與國教輔導團協同教學，打破課表框架，引領學生多元學習。

(中時)

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