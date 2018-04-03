鸕鶿捕魚 白洋淀技藝傳承面臨困境

2018年04月03日 18:38 旺報 李鋅銅

每天划著小船穿梭在蘆葦中，是河北省保定市安新縣白洋淀放鷹人的生活常態。他們知道哪里的魚更多，哪里的魚更大、更肥美。魚鷹們站在小船上精神抖擻，仿佛是在號角聲中出征的將士。這樣的場景在白洋淀已經越來越少，養鷹人後代的出行遠去，使魚鷹捕魚技藝傳承面臨困境。

魚鷹（大陸也名鸕鶿）的外形有點像鴨子，全身黑色的羽毛，黑色中還透著藍綠紫色的光，威風凜凜地站在鷹架子上，只等牧鷹人發號施令。魚鷹的眼睛是綠色的，可以看清河中的大魚小蝦，不放過任何一條魚蝦。老白洋澱人都說「三隻魚鷹養一家」，可見魚鷹的捕魚量是多麼龐大。

每年春秋兩季是魚鷹捕魚的高峰期，漁民帶著魚鷹下水捕魚，將捕到的魚賣掉賺錢。在魚鷹下水前，漁民會在牠們脖子上繫草繩，避免魚鷹捕到小魚就吞下去，只能讓漁民收走。「當然我們也會丟給它們小魚吃，作為捕魚的獎勵。」但因養魚鷹人家漸少，再加上魚鷹本身的低繁殖率，很多魚鷹人的後代都沒有繼承這門技藝。

63歲的張西華是新安縣圈頭鄉橋西村的村民。「我兒子已經不再養魚鷹了，他現在和兒媳婦一起在北京搞水產生意，一年也回不來幾次家。」張西華說，他現在有11隻（魚鷹），張老雨比他多，有16隻。「他主要跟他兒子一起弄，兩個人總強過我一個人。」

65歲的張老雨也是橋西村村民，和兒子一起養魚鷹，但兒子是在他較忙的時候才幫忙。「現在正在家里弄小鷹呢（剛出生的小鷹放在家裡的鷹窩中），但現在他也不太想幹了，想自己出去找事情做。」

張西華說，如今整個白洋澱也就只有14家養魚鷹了。過去可是家家戶戶都養魚鷹。「比如我吧，我家是祖祖輩輩養魚鷹，我爺爺的爺爺就開始養魚鷹，到現在已經有六代人了。我12歲就開始養魚鷹，真的就是養了一輩子的魚鷹。」張老雨也說，養魚鷹的人越來越少，失傳了也沒辦法，無人繼承啊！

(旺報)