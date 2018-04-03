行政執行署聯合大拍賣「嗶」出3500多萬

2018年04月03日 18:38 中時 陳志賢

法務部行政執行署全國13個分署3日舉行「聯合拍賣日」，全面啟動行動支付，現場嗶聲不斷，總共拍定3597萬4496元，續效亮麗。

執行署表示，各分署因應行動支付新潮流，提供民眾更便利繳款方式，自今年1月至3月已陸續啟用「Apple Pay」、「Samsung Pay」、「Google Pay(Andriod Pay)」、「Taiwan Pay」等行動支付服務。今天並首次同步實施繳納拍賣價金，大幅提高民眾應買意願，創造亮麗績效。

執行署指出，拍賣不動產部分，今天共拍定3083萬餘元，其中桃園分署拍定大園區等地土地及建物，拍定金額896萬餘元；新北分署拍定土城區等地土地，拍定金額791萬餘元；新竹分署拍定新竹市土地，拍定金額380萬餘元；嘉義分署拍定太保市等地土地及建物，拍定金額302萬餘元；高雄分署拍定鼓山區等地土地及建物，拍定金額262萬餘元；士林分署拍賣內湖區土地，義務人當日即繳清230萬餘元；台中分署拍定南區土地及建物，拍定金額123萬餘元。

此外，動產部分共拍定514萬餘元，包括宜蘭分署拍賣漁船一艘，拍賣價金270萬元。新竹分署拍賣黃金金飾一批，拍賣價金121萬餘元、台南分署拍賣車輛等，拍賣價金28萬餘元、嘉義分署拍賣大貨車等，拍賣價金27萬餘元，高雄分署拍賣小貨車，拍賣價金23萬餘元，為國家收回鉅額稅費。

(中時)