狄鶯兒子寄宿惹麻煩 專家這樣說

狄鶯與兒子感情深厚。（翻攝自狄鶯臉書）

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狄鶯與孫鵬兒子在美國開玩笑說要在學校恐攻被捕，警方在寄宿家庭搜出1608發子彈震驚演藝圈，專門代辦出國留學事項的「哈佛留學中心」表示，關於寄宿家庭的挑選標準，「大都配合學校與寄宿家庭簽約，學生在寄宿家庭若有有問題的話，Home爸跟Home媽會直接跟學校反應。」除非是台灣代辦直接與寄宿家庭簽約，但這種狀況在台業界很少見。

「哈佛留學中心」Sonya表示，他們安排寄宿家庭，基本上一個家庭只安排1、2個學生入住，以方便管理，現在通訊軟體那麼發達，學生遇到問題時，即使在英文不通的情況下，也可以直接在通訊軟體委請代辦中心的人幫忙協調。像以往台灣人在國外讀書，最常見的糾紛莫過於文化上的差異，如：「在美國早餐吃三明治、喝麥片是很正常的事，但不少年輕學子剛去都會不適應，認為熱呼呼的食物像蛋餅那類才叫做早餐。」

代辦中心也說，寄宿學生在做什麼？Home爸、Home媽都會知道，畢竟他們負責照料寄宿者的出入、生活起居，若遇到學生半夜沒回家、亂跑，或是有奇怪的行為舉止時，Home爸、Home媽便會直接向學校或是代辦中心反應，反應後如果還是沒有遵守規定的情況下，最嚴重有可能被退學甚至遣返台灣。

對於外界傳狄鶯之子就讀的學區治安很亂，哈佛代辦中心說每個人在找寄宿家庭區秀不同，好或不好要看每個人需求而定，他們認為。「狄鶯當初幫小孩找學校、找寄宿家庭，一定是委請她最信任的人辦這件事，才將小孩擺到最適合地方。」只是對方有無幫他們把事情處理好，加上孫安佐又是藝人小孩，才會被爆出來。

(中時)

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