抗衡GPS！俄中攜手搶佔全球導航龍頭地位

2018年04月03日 18:59 中時電子報 何宜玲

俄羅斯和中國打算攜手整合兩國的衛星導航系統，搶攻歐美GPS在全球導航系統上的龍頭地位。他們打算在俄國全球導航衛星系統(Global Navigation Satellite System , GLONASS)和中國北斗衛星導航系統的基礎上，整合出1套綜合的導航系統，範圍還包括歐亞地區。

根據《今日俄羅斯》(Russia Today)報導，中國哈爾濱下月即將舉行第2屆先進技術製造與材料工程國際會議，俄羅斯和中國將會以合併2國的導航系統為主要討論議題，展開合作磋商，發展出1套新的綜合導航系統。

這項新的導航整合計畫是由中國相關部門向俄羅斯國家航天公司提出建議，企圖打造一個聯合全球的衛星導航系統，範圍還包括印度、巴基斯坦等上海合作組織國家(簡稱上合組織)。

新導航系統將會允許合作國家分享2個導航衛星群所提供的位置數據，提高即時位置的精準度，可以大幅提升2國的工作效率。還可以擴大俄羅斯導航系統的用戶群。

如果中俄導航系統整合成功的話，勢必與歐美主導的GPS系統相抗衡，把全世界區分成2股主要導航影響力。

美國GPS定位系統是全球最早的衛星導航系統，從1978年開始，提供導彈潛艇和水面船艦等定位訊息和導航服務。1994年開始，GPS系統也開始提供民用和商用服務。目前共有31顆衛星群。

俄羅斯全球導航系統則是自1993年開始提供服務，目前擁有27顆在軌運行的衛星。中國北斗導航系統則是自2000年開始運行，目前正在運行的在軌衛星共有22顆，整個系統的衛星群數量則有35顆。

(中時電子報)