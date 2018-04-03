苗栗白沙屯拱天宮推出媽祖悠遊卡

白沙屯拱天宮媽祖悠遊卡精裝版套組，內含1張白沙屯媽祖金身迷你卡，與1頂迷你紀念帽，數量有限，售完為止。（李佳玲攝）

友善列印
中時
苗栗白沙屯拱天宮與悠遊卡公司合作，推出限量媽祖悠遊卡，透過文創與科技結合，再掀一波媽祖風潮。（李佳玲攝）

抓準農曆3月的全台瘋媽祖，悠遊卡公司宣布，發行限定版白沙屯拱天宮媽祖悠遊卡，即日起在網路上與白沙屯拱天宮前均可預購，讓信徒隨身攜帶悠遊卡，除了能獲得媽祖的護佑與加持，同時希望透過悠遊卡的便利與普及，展現獨特的宗教文化魅力。

白沙屯拱天宮為台灣最大媽祖廟之一，而媽祖信仰對台灣民眾的重要性不言而喻，來自全球的信眾不計其數。白沙屯拱天宮媽祖婆前往雲林縣北港徒步進香，更被中央指定為國家重要民俗無形文化資產。

今年拱天宮首次與悠遊卡公司合作發行的白沙屯拱天宮媽祖悠遊卡，分為限量10888組的「精裝版」與「平裝版」，皆內含1張印有白沙屯媽祖金身神像的標準卡。此外，「精裝版」還附贈1頂富有拱天宮特色的迷你紀念帽。悠遊卡版面上的「白沙屯拱天宮」6個字體在黑暗中具有夜光效果，象徵媽祖慈暉普照，為信眾指引明燈。

苗栗副縣長鄧桂菊指出，悠遊卡公司首度結合拱天宮媽祖徒步進香活動，發行白沙屯拱天宮媽祖悠遊卡，不但是科技與文創的結合，讓信眾能夠隨身攜帶增加便利性，同時獲得媽祖的護佑與加持，更進一步推廣獨特的宗教活動。

(中時)

城南龍泉商圈連假活動 饒舌歌手… 紐澳女留學生歸國參訓 專攻銲接…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。