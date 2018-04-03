苗栗白沙屯拱天宮推出媽祖悠遊卡

2018年04月03日 19:32 中時 李佳玲

苗栗白沙屯拱天宮與悠遊卡公司合作，推出限量媽祖悠遊卡，透過文創與科技結合，再掀一波媽祖風潮。（李佳玲攝）

抓準農曆3月的全台瘋媽祖，悠遊卡公司宣布，發行限定版白沙屯拱天宮媽祖悠遊卡，即日起在網路上與白沙屯拱天宮前均可預購，讓信徒隨身攜帶悠遊卡，除了能獲得媽祖的護佑與加持，同時希望透過悠遊卡的便利與普及，展現獨特的宗教文化魅力。

白沙屯拱天宮為台灣最大媽祖廟之一，而媽祖信仰對台灣民眾的重要性不言而喻，來自全球的信眾不計其數。白沙屯拱天宮媽祖婆前往雲林縣北港徒步進香，更被中央指定為國家重要民俗無形文化資產。

今年拱天宮首次與悠遊卡公司合作發行的白沙屯拱天宮媽祖悠遊卡，分為限量10888組的「精裝版」與「平裝版」，皆內含1張印有白沙屯媽祖金身神像的標準卡。此外，「精裝版」還附贈1頂富有拱天宮特色的迷你紀念帽。悠遊卡版面上的「白沙屯拱天宮」6個字體在黑暗中具有夜光效果，象徵媽祖慈暉普照，為信眾指引明燈。

苗栗副縣長鄧桂菊指出，悠遊卡公司首度結合拱天宮媽祖徒步進香活動，發行白沙屯拱天宮媽祖悠遊卡，不但是科技與文創的結合，讓信眾能夠隨身攜帶增加便利性，同時獲得媽祖的護佑與加持，更進一步推廣獨特的宗教活動。

(中時)