轉運站不「轉運」 失業男妻鬧離婚車站攜毒被捕

2018年04月03日 19:46 中時 謝明俊

古姓男子因失業生活陷入困頓，越南籍妻子因而要求離婚，並帶著孩子回越南，古心情鬱悶吸毒解愁，日前古某前往北市市民大道台北轉運站搭車南下時，遇見北市刑大特勤中隊幹員上前盤查，一時緊張露餡，被警方發現褲袋暗藏吸安工具，偵詢後依法送辦。

北市刑大特勤中隊中隊長李獻瑞及隊員陳斌魁，2天前的凌晨值服巡邏勤務，巡經台北輔運站，發現一名男子在3樓候車，見到警方出現神情緊張，警方於是上前盤查，男子伸手入褲袋掏出證件時，警方眼尖看到裡面有吸安工具，要求對方受檢，男子原本不從準備將吸安工具塞入褲袋，但因緊張慌亂下，吸安工具竟掉出褲袋，員警一見當場將男子逮捕帶回調查。

這名44歲的古姓男子，在接受警詢時坦承吸食安非他命，他供稱當年他退伍時，娶了越南籍妻子，生下一個兒子，當時他工作穩定，家庭生活幸福美滿，後來卻因失業收入不穩定，越南妻子竟看不起他要求離婚，還把唯一的兒子帶回越南，心情長期抑鬱才吸毒解悶，他現在靠打零工維生，還要每月將收入大部分寄到越南給兒子求學使用，每當回家看到兒子照片，更加愁煩，深陷毒癮無法自拔。

警方雖然同情古某遭遇，但對古某觸法行為仍要依法送辦，但也希望古某能決心戒毒，奮發向上，還有機會回到正軌。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)