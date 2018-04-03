明道主演網劇《套路》 今在曼谷開鏡

2018年04月03日 19:04 旺報 廖慧娟

網劇《套路》在泰國開鏡。導演劉國昌（左3）、製片袁玉梅（左4）、明道（右4）等人均親自出席。（明道工作室提供）

明道、謝天華、鄭嘉穎及遲帥主演的超級網劇《套路》，今天（4月3日）在泰國曼谷舉行開機儀式。明道這次改變戲路，不演「霸道總裁」，改當充滿熱血、個性衝動、愛出風頭，但善良又有著呆萌天性的明星，整體來說，像個「楞頭青」。

該劇由優酷天行工作室及影力娛樂合作、共同研發及出品，主創團隊大由來頭，由網劇《白夜追兇》製片人袁玉梅力邀林楷、多次獲金像獎及金馬獎的劉國昌擔任導演、有「周星馳御用編劇」之稱的馮志強擔任編劇總監、成家班吳詠倫擔任動作導演，並邀請日本著名導演黑澤明的女兒黑澤和子擔任造型指導及被譽為「最懂二次元的配樂大師」藤原育郎擔任音樂總監。

《套路》是大陸首部公路犯罪喜劇，描述被負面新聞纏身的明星與一名剛從心理學系畢業的學生，一起被捲入謀殺案中。整部戲從2人被監視、綁架、追殺的逃亡之旅展開的劇情，將推理辦案與幽默搞笑完美結合。

明道飾演負面新聞纏身的明星「弓禮」，充滿著懶散、無腦等非英雄體質，卻無辜捲入謀殺案中；謝天華扮演明道的哥哥，是名成熟冷靜的酒吧老闆，事實上是已退隱江湖的老大；鄭嘉穎扮飾的角色是熱情活潑又具有高人氣的緝毒組組長；至於遲帥則是在戲中擔任非常有勢力的江湖大哥。

為了片中的動作戲，明道表示已提前到泰國接受成家班的武術訓練，很期待自己的武打演出及充滿幽默的表演。對於他來說，「弓禮」很像真實世界中一部份的他，尤其是熱血這件事，就像當年他參加《冒險王》一樣，充滿熱血、不畏懼的去世界各地。

明道也很期待與TVB兩大男星謝天華、鄭嘉穎合作所能碰撞出的火花。他表示曾經看過謝天華演出的古惑仔（《英雄不敗》等片角色）及Laughing哥（電影《Laughing Gor之變節》），覺得他可以將亦正亦邪的角色演得很棒，很期待他在戲中演哥哥，笑說「他們兩兄弟將會在戲中自組《公路犯罪》男團。」

至於鄭嘉穎在電視劇《步步驚心》中飾演「八爺」，明道對其在戲中的深情演出非常難忘，這次在《套路》中，2人有大量的對手戲。

在開鏡儀式上，明道全程以英文致詞：「希望大家能在這3個月拍攝開心，合作愉快。」

(旺報)