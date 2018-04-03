紐澳女留學生歸國參訓 專攻銲接提高身價

2018年04月03日 19:44 中時 吳江泉

郭瑞真學習焊接方救完美。（吳江泉攝）

7年級生郭瑞真相繼在紐西蘭、澳洲等地打工留學3年，回國後的她認為銲接是一條不錯的路，經驗越豐富、身價越好，因此她選擇勞動部高屏澎東分署的「綜合銲接班」作為投身職場及培養一技之長的學習場域，優異的表現也讓同班的學員十分佩服。

「紐澳打工留學的經驗告訴我，一技之長有多重要。」郭瑞真說，在國外工作，如果懂得銲接技術，薪水是翻倍漲，待遇也會更好，回國後受到擔任銲接師傅的父親影響，自己也想學習一技之長，接受父親建議，選擇到高屏澎東分署參訓。

對於銲接力求完美的郭瑞真，在銲接時會一面不斷檢討哪些點沒銲好、一面調整銲接角度，「雖然爸爸是銲接師傅，但自己也是從零開始，沒想到接觸銲接後覺得非常有趣。」郭瑞真說，銲接的學習及基礎經驗非常重要，沒有基礎即便是在企業擔任品管或檢驗師，也很難說服銲接師傅改善銲接品質，「一定要把勞動部銲接課程學好，才有辦法跟銲接師父們合作完成任務。」

「學習過程歷經一些波折，我在考證照之前還發生車禍呢！」郭瑞真說，為了能順利取得證照，在高屏澎東分署訓練課程期間也非常認真，沒想到檢定考前兩週發生車禍，讓她沒辦法練習，曾一度想放棄，「還好有呂建瑩老師指導及同學鼓勵跟打氣，才順利通過檢定考試。」考得手工電銲、氬氣?極電銲證照，結訓後也順利投入職場做品管工作。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，分署辦理「自辦職前訓練課程」包括精密機械、電工冷凍、鋼結構製作、資訊、自動控制、管理服務等訓練職類，招生對象是年滿15歲以上，具有就業意願、希望學習一技之長民眾，第4梯次訓練課程將於3月26日到4月20日受理報名，歡迎符合各職類資格的民眾上勞動部高屏澎東分署網站查詢。

(中時)