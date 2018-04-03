沖繩戰役 太平洋戰區最血腥的戰鬥

2018年04月03日 19:12 中時電子報 江飛宇

1945年4月1日，太平洋戰爭進入最後一戰，美國海軍上將雷蒙德．史普魯恩斯(Raymond Spruance)率領第5艦隊進入日本帝國控制的沖繩群島，代號「冰山行動」，然而這場行動日後多半稱為「沖繩戰役」，打的極為火熱又殘酷，是第二次世界戰太平洋戰區規模最大，歷時最長的兩棲作戰。

每日信號(dailysignal)報導，雖然1942年6月的中途島海戰，是公認的太平洋戰爭轉折點，然而那是日軍由盛轉衰的開始，接下來的戰鬥依然嚴酷，特別是幾場島嶼登陸作戰更是慘烈，其中以945年2月19日至3月26日的硫磺島作戰為最，該役打了5個星期，美國的戰鬥人員傷亡人數達2萬6千名，日軍戰亡人數2萬1千名，只有幾百名日軍傷重而被俘。

此戰之後，美軍的轟炸機已能直擊多數的日本領土，但是日本仍然沒有投降的打算，登陸沖繩的作戰仍有必要，於是集合了美國海軍陸戰隊、美國陸軍、英國、加拿大、紐西蘭和澳大利亞的部隊，總數超過18萬人，大家在戰前已經有面臨艱苦作戰的心理準備，但是沒想過會那麼慘烈，這也是之後美國總統杜魯門決定使用原子彈的主要原因。

日本軍方知道沖繩列島是他們在太平洋的最後據點，所以他們要竭盡全力防守，並且將作戰方針設定成給美軍最大的傷亡量，因此牛島滿指揮官的作法是引誘盟國軍隊進入他在沖繩南部設定的「那壩-首里-與那原防禦線」的陷阱中，這一沿線充斥著地下強化碉堡、砲台、隧道和洞穴。另外為了彌補兵額不足，日軍除了派出7.7萬人的部隊以外，還強徵了2萬名沖繩人民參戰。日本軍隊甚至將1800名中學男生併入「血鐵團」當中，將當地人的祖墳都改造成地下碉堡。

美國最先遇到日軍的最後艦隊，日本派出他們最後的戰艦大和號，這是一場單程不歸路任務，但是它一出場就被盟軍潛艇發現，雖然有效的吸引美國戰機的攻擊，不過總體的成效不大。接著更為危險的是密集的神風攻擊，據估計，美國第5艦隊在沖繩戰役期間，損失了36艘軍艦，另外有368艘受傷，近5,000名美國水手和飛行員遇難，700架戰機被擊落。

海戰告一段落後，就備備登陸作戰，第5艦隊先以大量的艦砲、火箭、凝固汽油彈轟炸做為開場，砲轟時間長達7天，幾乎把島嶼表面都給犂了一層，然而日軍多數的守軍都在地下碉堡裡藏著。

就如牛島滿所設想，美軍的進軍相當困難，日軍從地下碉堡裡反擊美軍，使每一段行軍都寸步難行，更不利的是暴雨使島嶼變成泥潭，戰車陷入泥裡，載運人員與物資的卡車也很難行動，幾乎在沖繩的每一場戰鬥，美軍都必須與天候和狂熱的日軍作戰，他們拒絕投降、詐降，以及各種難以想象的瘋狂攻擊。

最臭名昭著的據點是一座400英尺(120公尺)的前田高地(Maeda Escarpment)，日後被稱為「鋼鋸嶺」(Hacksaw Ridge)，此地易守難攻，美軍的96師與77師都傷亡過半，然而在苦戰中也有奇蹟，77師的醫護兵戴斯蒙德．杜斯(Desmond T. Doss)在該役中營救75名傷員，他被授予榮譽勳章，其事蹟在2016年的「鋼鐵英雄」電影中被呈現，如今已廣為大眾所知。除了杜斯之外，還有6位英勇的美軍戰士在戰鬥中表現出無畏的勇氣，也獲得榮譽勳章。

真實的鋼鋸嶺，在上頭的士兵是杜斯，繩梯就是他放的。(圖/美國國家檔案館)

這場血腥又兇猛的戰鬥持續了82天，島上所有的建築物幾乎都被摧毀，最終牛島滿知知結局已無望的情況自行了斷，最終沒有實際的投降儀式。

美軍在該役中有1萬2千人陣亡，近5萬人受傷，遇難的人中包括美軍陸軍第10軍的指揮官西蒙．巴克納中將(Simon Bolivar Buckner Jr)，他是在戰鬥結束的前四天被敵人的砲火擊殺，這也是二戰時期美軍陣亡級別最高的軍官。

但是日本的損失要大得多，日軍9成部隊戰死，只有7,400名倖存，另外有15萬沖繩平民(相當於戰前人口的三分之一)被逼「殉國」，許多沖繩人被日軍利用作人體盾牌，在戰爭無望之際，逼迫他們從懸崖上拋下，因為他們認定美軍必然會凌辱他們。具有諷刺意味的是，日軍在戰鬥中凌辱沖繩女性的事件一點也不少。

沖繩在1970年仍被畫歸日本管理，不過許多當地人民認為，日本是沖繩的侵略者，自己是無奈被逼，時至今日，沖繩人在歷史問題上仍然向日本政府抗議，關係仍然很糟。

(中時電子報)