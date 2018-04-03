休假警帶孩子外出遇搶　奮勇捉賊被讚「地表最強老爸！」

2018年04月03日 19:42 中時 張穎齊

吳男因缺錢買毒，今日上午到中山區某檳榔攤行搶，得手5000元。（張穎齊翻攝）

吳男被3人壓制後，隨即被警方逮捕歸案，相當狼狽。（張穎齊翻攝）

基隆港務警察總隊勤務指揮中心警員李卓彥，今（3）日休假期間，帶著妻子及1對雙胞胎女兒行經基隆市中山區時，突然聽到有人大喊「搶劫！」，李員當下見到吳姓搶匪正在倉皇奔跑，下意識直覺就是上前捉賊，與另外2名熱心民眾一起將追捕吳男，並將他繩之以法，英勇的行徑被女兒全程目睹，被同事盛讚是「地表最強老爸！」

明（4）日就是兒童節，李卓彥特地安排兒童節的前夕，休假帶妻小出門，原本想說是個悠哉可以放鬆的好日子，怎料卻在上午10時許，行經騎樓時時，突然聽到有人在遠處大喊「搶劫！抓賊阿！」只見1名歹徒倉皇地往前狂奔，並從李員面前以迅雷不及掩耳的速度呼嘯而過，後方還有2名男子相繼追逐歹徒，李員當下不疑有他，直覺反應就是上前追捕，便接入2男的行列。

「不准動！站住！」李員一邊追著吳姓歹徒一邊大喝，吳男見狀嚇得驚惶失措，一個不留神被一旁義勇的李姓中興保員飛踢踹倒在地，李員與另1位保二退休員警林文海隨即上前將吳男壓制，吳男剛在檳榔攤偷倒的5000元也散落一地，3人便將吳男逮捕歸案。

警方表示，吳男因缺錢買毒，昨（2）日才去搶超商，但因為失敗而逃逸，怎料今天上午又到中山區檳榔攤搶走5000元，幸好遇到3名熱心的勇士幫忙，將吳男繩之以法，警方也特地頒發獎品表揚3人。

李卓彥表示，今天雖然利用休假想帶孩子先看醫生，再好好放鬆一下，但當下聽到有人搶劫，本能反應就是上前幫忙，沒有想太多。林文海則說，當時與女友一起騎車，聽到搶劫後也是直覺上前捉賊。而李姓保全也說，聽到搶劫後也是直接去幫忙圍捕。

警方同仁得知後，紛紛盛讚3人的義舉，並都受到眾人的表揚，李卓彥的同事更盛讚「休假仍然盡忠職守，不愧是地表最強老爸，給孩子不一樣的兒童節！」警方隨後也依搶奪罪將吳男移送基隆地檢署偵辦。

(中時)