內政部：修法明定村里長保險費支應範圍 並無增政府加支出

2018年04月03日 19:26 中時 張理國

立法院三讀通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條及第10條修正案，明定鄉鎮、市、區公所編列預算支應村里長保險費項目，應包含投保保險金額新臺幣500萬以上傷害保險之保險費，並自今(107)年12月25日施行。有媒體報導「政府將編預算支應保險費討好村里長」，內政部澄清報導與事實不符，現行鄉（鎮、市、區）公所每年已有編列村（里）長保險費相關預算，本次修正主要是明確規範保險費應包含村（里）長意外險保障，並未增加中央或地方政府支出，對於媒體未了解法案內容即做出誤導民眾之報導，表示遺憾。

內政部說明，「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，村里長因執行職務關係，得由鄉鎮、市、區公所編列預算支應保險費，其最高標準比照鄉鎮市民代表會代表1萬5,000元，惟對於保險種類並無明確規範。經考量村里長執行職務時常遇突發意外狀況，例如105年10月臺東縣海端鄉霧鹿村前村長余元龍因勘災不幸罹難，引發各界關注，多位立法委員爰陸續提案要求政府應編列預算支應村里長保險費，保險項目並應包含一定金額以上的傷害保險，業經立法院三讀通過。

內政部指出，現行鄉鎮、市、區公所每年已有編列相關預算，本次修正是為明確規範保險費的使用範圍，行政院年初也已函送類似提案請立法院審議，對於立法院率先通過委員提案，提供村里長更完整的保障，內政部樂見其成。

另本次修法之施行日期係為配合里長任期，自下屆(今107年12月25日)起開始施行，對於媒體曲解法令規定，內政部除表示遺憾，也再次強調本次修正並無增加中央或地方支出，非媒體所稱之錢坑法案，亦無討好村里長，請民眾切勿以訛傳訛。

(中時)