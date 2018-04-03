內政部：修法明定村里長保險費支應範圍 並無增政府加支出

友善列印
中時

立法院三讀通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條及第10條修正案，明定鄉鎮、市、區公所編列預算支應村里長保險費項目，應包含投保保險金額新臺幣500萬以上傷害保險之保險費，並自今(107)年12月25日施行。有媒體報導「政府將編預算支應保險費討好村里長」，內政部澄清報導與事實不符，現行鄉（鎮、市、區）公所每年已有編列村（里）長保險費相關預算，本次修正主要是明確規範保險費應包含村（里）長意外險保障，並未增加中央或地方政府支出，對於媒體未了解法案內容即做出誤導民眾之報導，表示遺憾。

內政部說明，「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，村里長因執行職務關係，得由鄉鎮、市、區公所編列預算支應保險費，其最高標準比照鄉鎮市民代表會代表1萬5,000元，惟對於保險種類並無明確規範。經考量村里長執行職務時常遇突發意外狀況，例如105年10月臺東縣海端鄉霧鹿村前村長余元龍因勘災不幸罹難，引發各界關注，多位立法委員爰陸續提案要求政府應編列預算支應村里長保險費，保險項目並應包含一定金額以上的傷害保險，業經立法院三讀通過。

內政部指出，現行鄉鎮、市、區公所每年已有編列相關預算，本次修正是為明確規範保險費的使用範圍，行政院年初也已函送類似提案請立法院審議，對於立法院率先通過委員提案，提供村里長更完整的保障，內政部樂見其成。

另本次修法之施行日期係為配合里長任期，自下屆(今107年12月25日)起開始施行，對於媒體曲解法令規定，內政部除表示遺憾，也再次強調本次修正並無增加中央或地方支出，非媒體所稱之錢坑法案，亦無討好村里長，請民眾切勿以訛傳訛。

(中時)

夜問打權》大陸給工作機會 蔡政…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。