PO照諷美女律師酒店化 補教名師道歉賠償

補教名師莫孟衡PO照諷美女律師黃靖芸，莫賠償道歉換取黃和解撤告。(王己由攝)

友善列印
中時
補教名師莫孟衡PO照諷美女律師黃靖芸，莫賠償道歉換取黃和解撤告。(王己由攝)

外號撲吼師的司法特考補教名師莫孟衡，去年在臉書粉絲團PO出美女律師黃靖芸的美照，還留言「現在律師都酒店化了嗎」、「就算躺著賺也要學樂器」，黃女認為受辱怒提告，案經檢察官依公然侮辱罪起訴，台北地方法院3日首度開庭，莫當庭賠償6萬元，並向黃鞠躬道歉，黃當庭撤告，整起事件和解落幕。

莫孟衡台大法研所碩士班、博士班畢業，以公費留學考試榜首，前往美國University of Minnesota、University of Virginia取得碩士學位，回國後不僅在補教界擔任司法相關考試的名師，還著有《任何人都可以學會的解題術 刑事訴訟法》、《刑事訴訟法題型破解》，造福有志參加司法特考的學生，廣受莘莘學子推崇與愛戴。

黃靖芸則是近年竄紅的年輕律師，在臉書上經營粉絲專頁「黃靖芸律師，生活法律沙龍」，擁有2萬8千多名粉絲，她表示執業後，接觸各行業人士，深刻體悟到法律理性與艱澀文字，對一般民眾充滿距離、恐懼，才會以啟蒙運動中的「沙龍」為名，希望透過簡單直白方式，分享生活上實用的法律知識。

本案起因去年1、2月間，莫孟衡在擁有上千名好友的臉書粉絲團，貼出美女律師黃靖芸的照片，同時PO文「現在律師都酒店化了嗎？」還在下方留言「一杯茶多少？有沒有外送」。幾天後，莫又在粉絲團留言「感謝黃律師、楊律師帶給我這麼多快樂」、「有什麼工作是可以不用學習馬上上手」、「就算躺著賺也要學樂器」。

黃靖芸輾轉從法律圈友人轉傳相關文章，並獲取截圖，才知道遭莫孟衡在臉書上訕笑，認為自己年輕女律師的形象遭物化，一氣之下控告莫涉嫌妨害名譽，北檢偵結依《刑法》公然侮辱罪將莫起訴。

(中時)

和平警維護山地治安 4天逮5通緝… 違規車輛衝撞警車 2車2人受波及

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。