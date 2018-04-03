PO照諷美女律師酒店化 補教名師道歉賠償

2018年04月03日 19:39 中時 王己由

補教名師莫孟衡PO照諷美女律師黃靖芸，莫賠償道歉換取黃和解撤告。(王己由攝)

外號撲吼師的司法特考補教名師莫孟衡，去年在臉書粉絲團PO出美女律師黃靖芸的美照，還留言「現在律師都酒店化了嗎」、「就算躺著賺也要學樂器」，黃女認為受辱怒提告，案經檢察官依公然侮辱罪起訴，台北地方法院3日首度開庭，莫當庭賠償6萬元，並向黃鞠躬道歉，黃當庭撤告，整起事件和解落幕。

莫孟衡台大法研所碩士班、博士班畢業，以公費留學考試榜首，前往美國University of Minnesota、University of Virginia取得碩士學位，回國後不僅在補教界擔任司法相關考試的名師，還著有《任何人都可以學會的解題術 刑事訴訟法》、《刑事訴訟法題型破解》，造福有志參加司法特考的學生，廣受莘莘學子推崇與愛戴。

黃靖芸則是近年竄紅的年輕律師，在臉書上經營粉絲專頁「黃靖芸律師，生活法律沙龍」，擁有2萬8千多名粉絲，她表示執業後，接觸各行業人士，深刻體悟到法律理性與艱澀文字，對一般民眾充滿距離、恐懼，才會以啟蒙運動中的「沙龍」為名，希望透過簡單直白方式，分享生活上實用的法律知識。

本案起因去年1、2月間，莫孟衡在擁有上千名好友的臉書粉絲團，貼出美女律師黃靖芸的照片，同時PO文「現在律師都酒店化了嗎？」還在下方留言「一杯茶多少？有沒有外送」。幾天後，莫又在粉絲團留言「感謝黃律師、楊律師帶給我這麼多快樂」、「有什麼工作是可以不用學習馬上上手」、「就算躺著賺也要學樂器」。

黃靖芸輾轉從法律圈友人轉傳相關文章，並獲取截圖，才知道遭莫孟衡在臉書上訕笑，認為自己年輕女律師的形象遭物化，一氣之下控告莫涉嫌妨害名譽，北檢偵結依《刑法》公然侮辱罪將莫起訴。

(中時)