萊爾富迎兒童連假 日韓商品買1送1

萊爾富超商推「春日唱遊」優惠活動，多款日韓糖果餅乾等，優惠買一送一起。圖／業者提供

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一連5天兒童清明連假將開跑，看好親子客及國內出遊商機，萊爾富超商推出購買「春日唱遊」指定商品最高優惠買1送1，包含各式日韓品牌糖果、巧克力，以及指定啤酒系列等近百件商品優惠。

此外，兒童節當日(4/4)，萊爾富還推出「當我們童在一起」慶祝活動，憑當日發票免費贈送12歲以下孩童「養樂多活菌發酵乳」乙瓶，一張發票限一位孩童兌換，單店限量50瓶。

目前全台近1,300家門市的萊爾富表示，連續假期與門市業績成長有正相關，據內部銷售數據，糖果、巧克力、餅乾類商品，去年4天兒童連假期間，交出漂亮成績單，單日平均銷量較平日成長20%。

觀察到此現象，萊爾富今年4月1日起至4月24日止，推出「春日唱遊」優惠活動，指定商品最高優惠買1送1起，出示Hi-Life VIP APP或HiCard會員再送100 Hi點，包含：東鳩、Haitai等知名日韓品牌糖果及巧克力，台灣啤酒水果系列、舒潔指定品項等近百件適合春遊的商品。其中，Jellico侏儸紀恐龍軟糖、Haitai白葡萄與水蜜桃螺旋夾心軟糖，主打可愛、繽紛包裝，搭配春日景緻，就是拍照打卡的最佳道具。

另外，看好韓流市場，即日起，萊爾富更將推出5款獨家韓國知名品牌冰品，包含：「樂天」藍莓優格雪糕與布朗尼巧克力夾心雪糕，以及「Lavelee」LaBeaute巧克力雪糕、生巧克力冰淇淋與優格冰淇淋，售價自39至79元。萊爾富也新推出Hi Café草莓牛奶冰沙，提供民眾假日出遊消暑新選擇。

(工商)

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