驚！空服員染麻疹趴趴走 曝險民眾數不清

2018年04月03日 19:45 中時 陳志祥

坐飛機會麻痺是的！疾管署今（3）日一口氣公布3例新增麻疹病例，2例是境外移入、另1例特殊的病例是遭到今年3月17日搭機前往日本沖繩的麻疹患者感染，也就是1位某航空公司男性空服員在飛機上感染成為國內感染第2例。

這位30多歲的男空服員感染的群聚事件已經牽連的接觸者共有505人，加上從印尼、泰國2例境外移入的男嬰與30多歲男性的牽連人數119人與289人，這是國內罕見大規模列入「自主健康管理18天」的範圍。

中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬說，麻疹感染力強，同一密閉室內的傳染率高達85％，因為麻疹藉由空氣的飛沫傳染，傳染範圍遠、傳染力強，感染症狀是發燒、咳嗽、結膜炎與流鼻水等。

因此，這位男性空服員確診前在3月28日到4月2日搭乘過台北捷運、統聯客運到台中、住宿紅點文旅2夜、國光客運到台北、飛往澳門班機、再從高雄國際機場入境，這些接觸的人都要小心。

由於這位感染的男性空服員沒有做好自主管理，而且4月1日已經出了疹子，他還是四處「趴趴走」，導至捲入更多無辜民眾曝險，這已經觸犯規定，疾管署研議開罰。

今年截至目前國內共計5例麻疹確定病例，3例境外移入病例，感染國家為泰國2例、印尼1例；2例國內感染。全球麻疹疫情持續，鄰近國家以印度、印尼、菲律賓、中國大陸、泰國病例數為多。

(中時)