清明連假5天　到日月潭該如何停車？

日月潭地區每逢連續假期，常見壅塞車龍，警方籲請民眾配合疏導，以維順暢。（資料照片／沈揮勝攝）

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去年228假期，往日月潭、九族的車龍排到埔里桃米，部分駕駛人不耐久候，紛紛在原李季準馬場前方路口調頭。今年警方全力疏導，希望情況會好一點。（資料照片／沈揮勝攝）

清明節連5天假期，風景名勝區摩拳擦掌。為預防日月潭交通打結，南投縣警局集集分局未雨綢繆，公告4日到8日期間，潭區禁停、車輛禁入及開放路邊停車之時間與路段，另重申這5天全縣禁駛砂石車；期盼遊客有個愉快假期，玩得開心、平安回家。

集集分局分局長蘇旭茂表示，日月潭為台灣重量級觀光旅遊勝地，每逢連續假期常見大量車潮湧入，為維護順暢，讓大家平安愉快，交管與疏導作為是必要的。

其中禁止停車路段，從台21線中潭公路指標60.9K至65K處，也就是從環潭路口經水社街區到水社壩附近這一段，連假期間每天上午9點到晚間6點禁止停車，以避免造成壅塞或打結。

但為方便遊客下車覽景，台21線指標65K往頭社方向之4線道，除了水社隧道前、後20公尺及隧道裡面，其餘外側車道路邊開放停車。

另，水社商圈之日月潭名勝街為行人徒步區，禁止車輛進入。當中興停車場客滿時，警方將於中山路與中興路口，管制車輛進入中興路；上述路段除當地居民、住宿遊客公務及緊急救護車輛外，其他車輛禁止進入。

警方呼籲，徒步區及日月潭風景區周邊商家、攤販切勿違規占用道路擺設商品、店招等道路障礙，集集分局將加強勸導、取締；另清明節連續假期期間，將延續以往假日全縣禁駛砂石車規定，警方將加強稽查。

蘇旭茂呼籲遊客，務請配合員警指揮，以維交通順暢。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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