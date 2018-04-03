Harrods英國茶 10年約賣75座101大樓

2018年04月03日 19:46 中時 郭家崴

Harrods亞洲旗艦店引進全新的EV系列與金雀系列茶品，和具代表性的Harrods熊與提袋。（新光三越提供）

Harrods彩羽牛奶香檳松露巧克力，140g、980元。（新光三越提供）

Harrods藍羽精選綜合核果巧克力，370g、268元。（新光三越提供）

英國百年品牌Harrods深耕台灣10周年，第一家形象概念店2007年10月在新光三越台北信義新天地A8 B2開張，為了升級為亞洲唯一品牌旗艦店，近半年與英國溝通、設計，斥資數百萬元將10坪店面擴增為22坪，以英國希斯洛機場第5航廈2016年改裝的店鋪為藍本，邀英國設計團隊打造為明亮、具線條感的店裝。

10年來，Harrods全台有9家店櫃，茶品銷售數量達35萬個品項，空罐疊起來的高度等同於74.5座101大樓；其他明星商品PVC提袋賣出20萬個、泰迪熊則超過6萬隻。

亞洲旗艦店回歸品牌以茶為本的初衷，增加全新的EV系列與金雀系列茶品，並承襲Harrods茶品命名的方式，以號碼區分不同口感，其中，首次進台灣的15號濃烈綜合早餐茶，口感較為濃厚；使用夏摘茶葉的阿薩姆，具有濃烈的麥芽香氣，與肯亞紅茶形成完美比例。

目前食品包括茶、咖啡、果醬、餅乾、巧克力等占全店商品6成，禮品包括袋子、熊、馬克杯、吊飾等占4成。此外，也新增手工頂級巧克力，本月底還會引進英國本店的「手秤茶服務」，重新定調為英式茶品牌。

上月23日試營運以來交易筆數和業績皆翻倍，茶品銷量成長255％，在原有28至40歲族群外，客群年齡層下探至23歲；明（4日）起至8日連假不限金額消費，送價值1180元的經典綠LOGO PVC提袋，每日限量50個。

(中時)