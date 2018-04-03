集集樟腦出張所再利用　邀耆老、賢達參與

集集鎮曾為全球樟腦首要重鎮。其日據時期留下來的樟腦出張所建築群極富歷史意義，鎮公所提案調查研究並修復再利用。（沈揮勝攝）

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樟腦出張所建築群。（沈揮勝攝）
發思古之幽情。（沈揮勝攝）

南投縣政府輔導集集鎮公所「集集樟腦出張所日式建築群調查研究及修復再利用計畫案」，日前以「參與式規畫」及「設計工作坊」形式，邀鄉親分享、交流並提供意見；文化局表示，為讓計畫更周延，20、27日將再加辦2場次，邀賢達、耆老與學生關心參與。

從集集到巒大、郡社等中央山脈山區，為清朝樟腦最大產地。史載光緒10年（西元1884年）清政府設腦務局在集集鎮徵收腦稅；光緒16年共有13家腦館，年產量占世界80%，清廷重兵駐紮吳厝並營舍40餘幢，巡邏腦灶、維護治安，盛況可見一斑。

日據昭和年間，總督府專賣局職司樟腦運銷販賣，並於新高郡設「台灣樟腦專賣局集集出張所」，專司集集和竹山地區樟腦製造業。現有之集集樟腦出張所舊建築群，即為當時所建。

集集鎮公所著眼於老建築活化再利用、以出張所建築群打造地方文創平台，向客委會提出上述計畫，期爭取資源與補助，3月30日邀請鎮民、耆老分享交流，期讓後續園區各棟建築物修復與經營規畫更加完美。

南投縣文化局3日表示，4月20日及4月27日將由集集鎮公所分別再舉辦2場次工作坊。20日先邀請集集國中與集集國小師生，聽聽年輕一代的聲音；27日再邀在地居民及耆老、賢達人士、社區團體共同參與。

文化局指出，工作坊除讓參與人員瞭解集集樟腦出樟所現況調查進度外，並希望藉由現場互動及耆老訪談口述歷史的方式，使能重塑過去集集樟腦出張所的脈絡與生活場景紋理，回顧與整合過去地方意見。

(中時)

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