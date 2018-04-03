哈林酒後斷片 醒來竟和張學友睡同張床

2018年04月03日 19:20 中時 蔡琛儀

哈林今出席酒商活動。(蘇蔓攝)

哈林今出席酒商活動。(蘇蔓攝)

庾澄慶(哈林)3日出席百富威士忌品牌活動，他表示近年已不太喝酒，但年少輕狂時也會和別人拚酒，印象最深刻的就是某次到香港看張學友首次的演出，參加慶功宴時兩人喝得酩酊大醉，隔天早上哈林醒來，竟發現自己和張學友共枕一床，但衣衫整齊，他笑說：「我看著他醒來，而且含情脈脈地看著他。」被問到張學友當時反應，他則打趣說：「應該是吐了吧！」

張學友即將在本月20日再度來台開唱，哈林被問起有沒有要去擔任歌神的演唱會嘉賓，表示自己目前沒有受邀，也不好意思「硬上」，但很佩服他唱歌都沒有降key，此舉更能讓歌手永遠保持在一個飽滿的狀態。

哈林上個月被媒體偷拍帶著9個多月的女兒出門散步，肉臉和「腿庫肉」萌翻，他虧女兒：「她的腿是屬於異常的一個社會現象，因為她的膝蓋只有一條縫。」但又不忘誇她：「反正小孩怎麼看都可愛！」兒子小哈利如今已16歲，近日孫鵬、狄鶯兒子孫安佐在美國涉恐攻威脅遭捕，哈林未表示任何意見，但分享兒女教養心得，除了每天都會跟兒子「強迫互動」，互相分享工作、學校的事情，「我只覺得要給他們正確的價值觀，第二個希望他們能找到真正喜歡的事情。」像是小哈利喜歡畫畫，就會讓他朝畫畫路繼續走下去。

而好友黃子佼日前向女友孟耿如求婚成功，哈林說目前還沒有來得及向他恭喜，「但反正也跑不掉嘛！只是在想：『糟糕，要包多少錢。』」

(中時)