丁噹集郵「海陸空」開唱 爽玩海上滑索

丁噹面對著大海發聲練唱。(相信提供)

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丁噹挑戰高空滑索飛躍浩瀚大海。(相信提供)

丁噹日前在星夢郵輪開唱，在船上待了三天兩夜，一口氣將船上娛樂設施全都玩了一遍，原來經紀人事先通知她：「下船後就要全心投入《搭錯車》演出及宣傳工作，還有生日也要在工作中度過喔！所以先讓你好好玩。」接下來五天連假也都要工作，這回儼然是提前休假。

而給自己定下「十項全能挑戰」目標的丁噹，曾立誓工作到哪就要挑戰到哪，繼滑冰唱歌、爬長城、澳門塔「高飛跳」，後一聽到郵輪上有18層甲板高的滑索場，二話不說就決定挑戰，三兩下就通過平衡感考驗，馬上站到18層高的甲板上，丁噹說：「跟跳澳門塔的感覺很不一樣，像在浩瀚大海上飛行，很好玩，也很刺激！」

丁噹在船上一連演唱〈想戀一個愛〉、〈猜不透〉、〈我愛他〉、〈我是一隻小小鳥〉等經典歌曲，她說：「平常唱歌都是站在陸地，今天很特別是在海上唱歌給大家聽，這也是我第一次在郵輪開唱。」過去丁噹曾在馬來西亞「雲」頂開唱，這回來到「海」上郵輪，讓她開心笑說：「晚上在甲板面對著大海發聲練唱，實在很難得的經驗，成功集郵陸海空。」

丁噹近日擔綱音樂劇《搭錯車》女主角，門票首日開賣就衝出八成的好成績，她放話完售將加碼慶功答謝支持。不過她4月21日要先到新加坡舉辦「想戀一個愛」一戀十年演唱會，也將會搶先演唱音樂劇主題曲〈一樣的月光〉，也盼《搭錯車》能很快的巡迴到新加坡演出。

《搭錯車》將在7月7日、8日於台中國家歌劇院大劇院開演起跑，7月14日、15日台北國家戲劇院、7月20日、21日高雄市立文化中心至德堂演出，門票已於ibon售票系統門市和網路全面開賣。

(中時)

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