張三李四邀鄧福如合唱新歌 兒童樂園拍MV

2018年04月03日 19:25 旺報 廖慧娟

「金曲組合」張三李四最新主打歌曲〈愛你我不魯〉找鄧福如合唱，日前還特別到台北兒童音樂園拍攝音樂錄影帶，5人趁機回憶兒時，搭乘咖啡杯等遊樂設施，笑稱：「我們也是大頑童。」

張三李四為了製作第2張同名專輯，邀請許多音樂人合作，包括熊仔、鄧福如、林柏昇KID等，擦出許多音樂新火花。目前音樂錄影帶已拍到第4主打歌，團長張三笑說：「獨立發行可以拍到第四支音樂錄影帶，真的是拚了啦！」

為了配合新歌〈愛你我不魯〉的輕鬆浪漫情境，MV拍攝特別在兒童新樂園拍攝。一行人到了現場，才發現遊客中，除了親子外，還有不少年輕男女，直呼這裡「果真是台北最新約會的浪漫景點」。

團員與鄧福如挑戰情侶最愛的旋轉咖啡杯，隨著劇情邊轉邊唱，只是團員達書非常容易暈車，最怕會旋轉的咖啡杯，一坐上去，機器還沒開動，他已經臉色發白，團員已幫他準備好嘔吐袋，好在達書硬撐，沒有影響拍攝進度。

為了回饋歌迷一路支持，張三李四4月8日下午3點將在台北永豐legacy舉辦「衝了啦」演唱會。從演唱會的時間選擇，就可以看出張三李四的「貼心」，主要是方便外縣市的朋友來參加，看完演出後，回家也不至於太晚，因此團員們呼籲：「希望本周日在演唱會現場可以看見大家，期盼用音樂來感謝大家一路以來的支持。」

為了周日即將到來的演唱會，張三李四早在年初就開始相約積極到健身房訓練，特別是練習肺活量：「現在流行肌肉男，也許下一張專輯可以考慮這個方向。」演唱會除了鄧福如出席擔任演出嘉賓，包括熊仔的師弟韓森、不老騎士也都將是演出嘉賓，當天還有來自日本的表演團體ET KING。

演唱會當天，張三李四除了演唱自己創作歌曲外，團員個人各自也有準備一些驚喜的歌曲，絕對要讓歌迷驚艷。此外，他們也感謝不少前輩與好友幫忙拍攝推薦影片或宣傳活動，包括黃子佼、蔡黃汝、林柏昇KID、方宥心、玖壹壹、蔡振南、廖人帥、Matzka、小鐘、鐘昀呈、吉董、無双樂團、安唯綾、羅文裕、DJ Mykal a.k.a.林哲儀、大支、蕭煌奇、荒山亮、艾怡良、Under Lover、陳曼青、朱頭皮、曹雅雯、陳零九等人。團長張三表示：「這些人情債真的還不玩了，只能期待未來有機會幫他們寫歌或是合作。」

(旺報)