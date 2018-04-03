送兒出國讀書「早一點去」孫鵬這樣建議綜藝大哥

董至成日前告假到大陸拍戲。

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狄鶯與孫鵬赴美救子，事發前一天董至成才與孫鵬在墾丁拍攝愛奇藝網路劇《浪花男神》，他透露，與孫鵬自2月底進組，一個多月來，常常在劇組與孫鵬喝酒、聊天，兩人甚至還在拍戲現場聊到小孩教育，「孫鵬還建議我送小孩去國外讀書，要就要早一點去！」新聞爆出前一天，孫鵬拍完最後一場戲，原本大家還叫他留下來，但因為他隔天要進棚錄《國光幫幫忙》，只好連夜趕回台北，沒想到董至成隔天起床就看到孫鵬兒子在美出事，讓他覺得很驚訝！

董至成從媒體得知他兒子是軍事迷，他認為，「對軍事熱衷的人免不了會玩生存遊戲，也一定會喜歡盔甲、刀、槍、子彈。」加上孫安佐到美國才8、9個月，對很多事物一定會感到好奇。但看到他在美國買了1608發子彈，他難以置信表示：「不相信他有辦法拿到這些東西。」

他強調，即使是自己到美國要買個阿斯匹靈或買包煙，都要問好幾個人才買到，「更何況是槍彈這種危險性東西」看到媒體陸續爆出不利孫安佐的新聞，自己當然也會害怕，因為他與老婆也計畫在等兒子高中畢業後就把他送到美國讀書，這種事情若發生在他身上，他也一定會慌！但兒子現在雖然才11歲，但他們已經討論好，屆時老婆會陪兒子一起去美國讀書，他則留在演藝圈繼續做他想做的事情，他認為，「這年紀的小孩還是要有家長陪伴比較妥，且畢竟老婆在美國住了17、8年，很多狀況都看過，若遇到問題也比較方便處理。」

(中時)

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