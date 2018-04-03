小S自認窩囊 喊話老公看她這樣

2018年04月03日 19:27 中時 洪秀瑛

小S。（《MilkX》提供）

小S。（《MilkX》提供）

小S。（《MilkX》提供）

小S。（《MilkX》提供）

小S在最新陸版《流星花園》飾演道明寺的姊姊，她接受新一期《MilkX》訪問表示，從小就懷抱少女夢又愛看漫畫，一直把《流星花園》奉為神作，當年卻是姊姊大S演台版「杉菜」，小S刻意誇張說：「明明是我愛杉菜、我像杉菜，憑什麼是妳來演。」不過後來她發現大S能把戲演到這麼紅，「直到現在連那些推著輪椅的外傭朋友們看到大S還會『杉菜、杉菜』喊，我才發現威力強大，導致我現在接到戲備感壓力。

小S拍完陸版《流星花園》第1天就打電話向大S取經：「因為我只要一緊張就很容易吃字，於是我問大S究竟要怎麼樣才能不吃字？」大S回她「妳的情緒不能急，而是要有抑揚頓挫的講出來，大S一遍又一遍地重複教我怎麼唸那句台詞。真不愧是演員，我雖然看不到她的臉，但我光聽台詞，我就可以感受到他的情緒。她一直告誡我一定要把自己沉澱下來，慢慢演也沒關係」。

小S才發現演戲跟主持不同，讓她覺得要當演員就要懂得「沉澱」，雖然演的是別人，卻有某部分更能做自己。 她拍完封面還錄了一段給老公許雅鈞的影片，送飛吻之後說：「老公，我希望你看到這個畫面，因為當我工作時，真的很漂亮，我承認在家中的我非常的窩囊，高腰褲、以及穿你的T-shirt，但是你要看到這一幕，就會知道觀眾為什麼會愛我了。」惹得大夥一陣笑聲。

(中時)