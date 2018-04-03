4縣市住宿補貼獨漏台東 縣府質疑有欠公允

2018年04月03日 19:47 中時 莊哲權

繼花蓮縣震災觀光振興方案後，交通部將規畫南部4縣市住宿補貼優惠，卻獨漏同樣也遭受觀光重挫的台東縣，台東縣政府3日發布新聞稿指出，中央對於區域觀光及發展有欠公允，將嚴重衝擊台東縣觀光旅遊產業。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，近來因受兩岸政策，大陸旅客大幅減少，今年初迄今更因花蓮強震，影響旅客出遊赴花東地區之意願，造訪台東旅客明顯減少。

台東縣毗鄰花蓮縣、屏東縣及高雄市等觀光受衝擊縣市，觀光及周邊產業一體連動而無法置身事外；新南向政策雖引進小量東南亞團體旅客，但仍集中於北部及中部大城市旅遊，尚難以對台東或其他縣市產生實質效益。

然而，交通部繼針對花蓮縣震災觀光震興方案之後，推出南部4縣市之旅遊住宿補貼優惠方案，卻獨漏台東縣，未列於受補助縣市之列，對於區域觀光發展有欠公允。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭指出，台東縣欠缺國際航班，外籍旅客難以直接抵達，國民旅遊市場在花蓮強震後，北部旅客途經花蓮仍心生畏懼；南部旅客的往來交通也受限於南迴鐵公路施工管制，赴台東旅遊意願備降低，今年度台東觀光旅遊各業營收大幅衰退。各項補助及優惠措施僅聚焦於西部特定縣市，台東形同被中央遺忘的觀光孤島。

議長饒慶鈴也「請問」交通部長賀陳旦，為何只補貼台南、高雄、屏東、澎湖4個民進黨執政縣市，獨漏台東？台東業者苦撐，政府卻在此時補助區分藍綠，真是豈有此理。

(中時)