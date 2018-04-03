迎清明連假！7-ELEVEN花卉跑車特色門市 吸客

2018年04月03日 19:47 工商 劉馥瑜

7-ELEVEN台中新豐寶門市，打造成海底世界，希望顧客進入門市，就像魚在海中悠遊自在。圖／業者提供

7-ELEVEN推多款卡通肖像商品，搶兒童節商機。圖／業者提供

史上最長兒童清明連假將至！為搶攻節慶及出遊商機，超商龍頭7-ELEVEN推出百款兒童節相關商品，並主打新開幕的10家主題特色門市吸客，如宜蘭花卉、淡水古建築造景、台中海底世界、高雄跑車風等門市，希望民眾連假出遊時，增加新鮮有趣的休息補給站，估計可帶動來客及業績增1～2成。

此外，7-ELEVEN線上購物ibon mart也同步推出「KID’S DAY兒童節快樂」主題活動，集結「童樂零食甜蜜推薦」、「日本童裝爸媽必BUY」、「卡通明星大集合」、「帶著寶貝出遊趣」、「兒童保健食品推薦」等5大商品結構。

據ibon mart觀察，許多父母會提早準備兒童節派對，因此派對型點心與禮物相當受歡迎，其中像軟糖、造型包子，或是積木及卡通肖像類玩具都是人氣選項，銷售業績較平時成長1~2成，適逢換季，日本童裝類也較平日有近3成的成長。

此外，在全台7-ELEVEN門市則以卡通肖像商品為主軸，集結Hello Kitty、布丁狗、哆啦A夢等26款禮盒供選購，即日起到4月24日止享有85折優惠外，受到小朋友歡迎的OPEN!家族也不缺席，包含進口糖果、學習本、贈品等，都看得到OPEN小將的身影。

(工商)