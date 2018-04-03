水戰 街頭大餐嗨到瘋！2018「潑水節」教你怎麼玩泰國

2018年04月03日 19:35 中時電子報 莊楚雯

四月，是全泰國舉國歡慶的潑水節的到來！全世界的遊客無不紛紛前往這個熱鬧的慶典，無論男女老少，臉上都被抹滿了白粉，躲到哪裡都逃不了變成落湯雞的命運，大家都沉浸在熱鬧的狂歡中！到底潑水節的含義與由來是什麼，有哪些好玩的活動？要鎖定哪些地區？ 2018泰國潑水節必備攻略，讓你在泰國玩到不想回家！

一、 泰國潑水節的由來

根據《Skyscanner》報導，「潑水節」又稱宋干節 (Songkran)，是泰國與其他東南亞國家包括寮國、緬甸、柬埔寨及中國傣族人的新年，也是最獲外來遊客及當地人喜愛的傳統節日。 傳說中有七個「宋干女神」，他們的父親因得罪印度神被斬首，而因為一旦他的頭顱落地會造成旱災，所以女神們負起輪流保管父親頭顱的責任。很有趣的是，潑水節還會因為落在不同的星期，而依女神的名字有不同的名字，而今天度的潑水節落在星期五，而星期五女神的名字叫Kimina，所以星期五的宋干節叫Kimina。

(skyscanner提供)

二、 泰國潑水節的日期

潑水節簡單來說，就是泰國其他東南亞國家的新年。2018年度的潑水節落在陽曆的4/13-4/16，總過歷時四天。

三、 潑水節泰國的傳統習俗

➣禮佛、浴佛： 浴佛分「浴佛像」與「浴僧侶」。浴佛像以鮮花供奉、燒香拜佛後以芳香淨水淋洗佛像。浴僧侶則與獻水式較相似，以銀盆所盛的芳香淨水輕灑在僧人手中或身上。

➣堆沙塔： 是潑水節傳統。泰國人認為平日進出寺廟，行走間帶走了寺廟的沙子，因此，到了新年，會到寺廟堆沙塔，象徵回饋與祈福。

➣塗白色粉末： 潑水節期間常見拿和水的白色粉末互相塗抹，這種白色粉末為泥灰岩，有祈福的意義。一般常見婚禮儀式上與香水調和後，點在新人前額、搬新家、買新車也會由僧人點在物品上。

➣灑香水： 泰國傳統香水配方以肉荳蔻等草藥所製成，塗抹使身體芳香，並幫助冷卻體溫、減少出汗出油。浴佛、浴僧侶、逢年過節、婚喪喜慶會加在乾淨的水裡使用。

(skyscanner提供)

四、泰國潑水節節慶活動

潑水節作為泰國新年，當天除了傳統活動，其他舉國歡慶的活動也相當多元。這時候許多在外地工作的泰國人都會趁這個機會與返鄉與親友團聚，作為首都的曼谷，反而會相對的冷清呢。

➣前往廟宇： 承前所述，傳統的潑水節早晨會先從沐浴淨身、到廟宇祈福、對僧侶佈施開始，想更深入體驗當地的人，可以起個大早到廟宇裡看看。

➣潑水： 在這一天，水，象徵洗淨過去的厄運，淨化一切迎接新年的到來。泰國人會先到廟裡對僧侶和佛像灑水，在家中也會向長輩行表達感恩的「灑水禮」，至於街頭則早笑鬧成一個狂歡的「水戰」現場，水槍、水管、水桶全都登台，在這一個新年狂歡的日子，沒有人可以逃得過被淋濕的命運！

➣歌舞表演： 潑水節當天會有不少人穿泰國傳統服飾走上街頭，不論是樂器演奏、或是舞蹈表演，都讓現場宛如嘉年華一般熱鬧！

➣街頭大餐： 不要以為這幾天是泰國的新年，所有的商家就不營業。這幾天為了因應潑水節，更是會有不少餐點沿街叫賣，流動式的街頭美食不停歇，讓大家盡情玩水之餘，也絕對不會餓到！

(skyscanner提供)

五、2018潑水節哪裏玩（4/13-4/16)

➣曼谷：

曼谷是目前泰國第一大城。在潑水節當天，曼谷的人群多聚集在考山路、席隆路、以及民主紀念碑、皇家田廣場一帶。但其實無論你走到哪裡，不管人多人少，都是逃不過變成落湯雞的命運的。

➣芭塔雅：

主要沿著芭塔雅海灘，一路狂奔攻擊。有水仗、泡泡巡遊、還有夜市等等五光十色的活動。

➣清邁：

清邁潑水節主戰區主要沿著古城牆護城河一代，傳統文化保持最好，活動最多，儀式感最強，最具泰國味。其中又以東門塔佩門、北門常帕門最為熱鬧跟可怕。準備好了嗎？立刻帶著你的潑水武器上場吧！

➣大城：

大城是舊時大城王朝的首都，在這裡充滿了泰國皇朝的歷史古蹟。近年來變為泰國觀光局建議參加潑水節的地點。這天充滿歷史古蹟的老城裡會出現彩繪大象，為大城府特有的景色，非常值得一訪！

➣安帕瓦：

安帕瓦為目前保有更多傳統水上市集風景的地方，更是許多人體驗「游船觀螢火蟲」而前往的地點。在潑水節這天，安帕瓦也不遑多讓，以傳統的雙條車搭配「槍戰」，道地的交通工具讓你擁有獨特的在地體驗。在泰國，潑水預示著辭舊迎新，祝福著吉祥、幸福，被潑的人將會幸福無比！

(中時電子報)