一個月就賺1500萬台幣！超人氣實況主告誡：想成功？給我先去學校

2018年04月03日 19:41 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

Ninja人氣之高，就連擁有4100萬粉絲的歌手Drake都是他的訂閱戶 (圖／翻攝自Drake IG)

隨著網路的發達，越來越多人紛紛投入「實況主」這個行業，不少實況主出名後，月入數十萬不是夢想，而國外幾位極具知名度的實況主收入更是破百萬台幣。知名遊戲《要塞英雄》(Fortnite)的26歲實況主，綽號「忍者(Ninja)」的泰勒(Tyler Blevins)一年可以賺到300多萬美元，折合台幣將近9000萬台幣，最高紀錄一個月就賺到50萬美元，也就是台幣快要1500萬，Ninja最近也分享了他的成功經歷，但他對大眾強調：「先給我乖乖去上學念書」。

Ninja名氣有多大？Twitch追蹤者達到480萬人，就連擁有4100萬粉絲的饒舌歌手Drake也是訂閱者之一，日前Ninja與Drake聯合直播時，更創下同時觀看人數60多萬的驚人紀錄。《4gamers》報導，Ninja接受CNBC採訪時，不避諱地說，一個月靠實況就讓他賺了50萬美元，先談到自己成功的原因，但接著話鋒一轉，呼籲「後輩」們先盡好自己本分，「乖乖去學校念書、上課」。

儘管Ninja已經是世界前百名的實況主，年收入9000萬台幣讓他的錢根本花不完，而這還沒算上實況中觀眾「Donate」他的錢，Ninja實際上年收入估計有破億台幣。但他還是準時去學校上課學習，同時也還持續著在餐廳打工的生活。Ninja表示：「年輕人們，你們不能輕易就放棄一切，想著靠電動就能生存，實況這門路競爭非常激烈，一不小心就會被淘汰，想踏入這個世界之前，請先確保自己的將來，盡本分念書，再用課餘時間去努力實現夢想」。

(中時電子報)