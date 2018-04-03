隋棠自認狗狗型戀人 最愛大灰狼

隋棠。（CHOCO TV提供）

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隋棠（右）與張睿家。（CHOCO TV提供）
四位主角。（CHOCO TV提供）

CHOCO TV播出隋棠、鍾欣潼（阿嬌）、賀軍翔與張睿家主演的網劇《動物系戀人啊》，描述各種動物類型在感情中的互動與交流。

隋棠結婚生子後，生活重心都在照顧小孩，時隔2年接拍戲劇《動物系戀人啊》，提到另一半的動物類型？她表示是「大灰狼」，外表印象很兇很壞，但一旦認定對方會非常忠誠、保護妻小。自己則像是「狗狗」型戀人，「我比較愛討好，給我吃的，我就很開心，而當需要陪伴，『大灰狼』就會陪伴我。」

鍾欣潼（阿嬌）因為到台灣拍攝該片，情定醫美名醫賴弘國，對自己理想中另一半的動物類型？她選擇「海豚」，因為海豚母親會把小孩護住，有受到保護的感覺，她也表示：「因為我很希望有一個很溫暖的家，現在的另外一半也像海豚一樣。」

鍾欣潼在劇裡跟賀軍翔飾演兒時玩伴，後來變成同居室友，真正的考驗卻是在婚後，劇中不乏兩人吵架互罵場景，鍾欣潼表示：「現實裡，我比較堅強一點，不喜歡吵架，但在劇裡，我比較像是小女生，這部戲特別多吵架的部分。」

賀軍翔劇中飾演正直暖男王大樹，對應動物則是「長頸鹿」，猶如《我可能不會愛你》中的李大仁，賀軍翔說：「這角色不太好演，因為世界上有這麼暖心的人，是一件很難得的事。」戲外，他稱自己的太太比較像「長頸鹿」，可以無怨無悔的付出，自己比較像匹「馬」，愛跑、愛動，充滿野性，讓一旁的鍾欣潼直虧：「他想說自己是白馬王子啦。」《動物系戀人啊》於CHOCO TV跟播。

(中時)

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