鳳梨行情看俏 關廟鳳梨好筍宴澎湃攬客

2018年04月03日 19:47 中時 曹婷婷

關廟、龍崎、新化陸續進入鳳梨、竹筍產季，其中，鳳梨近年市場需求大，供不應求、價格逐年看俏，關廟區公所今年打頭陣推出鳳梨好筍宴，選在母親節前夕4月28日席開百桌，邀在地總舖師辦桌，往年一推出就訂購一空。

縣市合併後，台南市政府為整合農業資源，順應農特色採收季節安排3大旗艦活動，每年一開春登場的就是鳳梨、竹筍，並委由關廟、龍崎與新化3個公所各自規畫行銷主軸推廣，盼實質提升農民收益，也促進地方觀光，漸漸型塑在地產業一個傳統。

關廟鳳梨聞名遐邇，關廟區公所連續3年來選定鳳梨好筍宴為推廣主軸，邀當地出身、近30年主廚經驗的盧啟民總鋪師設計菜色，推出10道以竹筍、鳳梨當主角的美味佳餚，行銷地方產業，每桌5000元，即日起受理預約，專線：06-3302029，歡迎各界共襄盛舉。

關廟區長王素珠表示，鳳梨好筍宴因用料實在、深獲佳評，今年延續前2年的好口碑，照樣席開百桌，此次主打古早味，由總舖師呈現傳統如五柳黃魚、南靖雞、筍絲魚翅羹等古早卻雋永的經典手路菜，希望讓鄉親大飽口福。

王素珠說，今年鳳梨目前剛上市，批發價1斤約18元，民眾雖覺得鳳梨越來越高價，但只要品質好，大家都願意買單， 4月28日當天除了辦桌饗宴，也邀在地栽農民到場行銷鳳梨、竹筍，讓民眾享用大餐之餘，也能就近買到美味的關廟鳳梨與竹筍。

(中時)