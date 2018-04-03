南部補助方案沒有嘉義 涂醒哲、張花冠都說要爭取

2018年04月03日 20:02 中時 呂妍庭

嘉義縣長張花冠希望交通部觀光局應以整體面向考量，莫忘嘉義，應把嘉義縣納入補助方案內。（呂妍庭翻攝）

交通部長賀陳旦將針對高雄、台南、屏東、澎湖提出「振興南部旅遊補助方案」，漏了嘉義縣市，不只觀光產業代表發聲表達不滿，縣市首長也展現態度，皆強調會向交通部積極爭取納入，嘉義縣長張花冠更形容嘉義縣是模範生，好學生更應該受到鼓勵，不是被中央機關邊陲化，希望交通部在規畫方案時，一定要將嘉義縣納入，「莫忘嘉義」。

嘉義市長涂醒哲表示，交通部的南部縣市的補助方案，應全方位考量，並納入嘉義縣市，指嘉義市政府推出的遊程和跨域旅遊，皆以大嘉義的出發點納入台南、嘉義縣、澎湖縣，交通部觀光局此次的補助方案當然應該納入嘉義縣市，尤其陸客來台人數來看，2016年陸客住宿人數為71萬4839人，106年已銳減為42萬6704人，減少將近29萬人，如果以陸客減少造成的觀光慘況，嘉義市首當其衝，呼籲交通部觀光局的計畫應該提高視野，讓整個南部縣市的力量得以共同發揮，一起前進。

張花冠更表示痛心，指嘉義縣才剛剛主辦2018台灣燈會，創下參觀人數最多，仍然被部長遺忘。尤其嘉義縣雖然也受到陸客減少的影響，但是嘉義縣仍然積極輔導縣內的旅宿業者，強化服務品質，提高觀光接待能量，去年獲得交通部觀光局的肯定，與資源豐富的台北市、高雄市並列旅宿管理特優縣市，強調嘉義縣是模範生，不該被邊陲化。

(中時)