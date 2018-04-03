《大佛普拉斯》黃信堯導演化身地球導遊 躍登「葛洛伯」

黃信堯替《地球：奇蹟的一天》獻聲。（甲上提供）

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在勇奪金馬5項大獎的《大佛普拉斯》中用聲音征服台灣影迷的黃信堯導演，台語已經成為台灣民眾「最熟悉的聲音」，本身就是拍紀錄片出身的他，這次應驗了在電影中要與世界接軌的「葛洛伯」（Global）夢想，出馬為BBC紀錄片《地球：奇蹟的一天》(Earth: One Amazing Day)配音，從導演身份轉化成為地球美景導覽的在地導遊。電影公司在今天（4月3日）釋出電影的台語版預告，令觀眾一飽耳福。

紀錄電影《地球：奇蹟的一天》在美國找來金獎導演勞勃瑞福、在大陸則有國際巨星成龍的配音，台灣片商特別力邀金馬獎最佳新導演《大佛普拉斯》黃信堯導演參與聲音演出，用朋友般的逗趣國台語拉近跟台灣觀眾的距離，帶領大家一同探索地球前所未見、充滿奇蹟的一天。

《地球：奇蹟的一天》有最豐富的角色包括38種動物，走遍22個國家，超過100位專業優秀好手的浩大製作團隊，總計花費超過1085天拍製時程。在電影中有海鬣蜥寶寶一出生就面臨死亡威脅，要躲避錦蛇的獵殺、還有長頸鹿為了爭奪地盤，使出甩頸大絕殺的技巧、以及樹懶為了要追求水姑娘，泳技一流可不輸奧運選手。

曾成功推出電影《我們的地球》震撼全球的BBC地球影業，睽違十年再度發行令人期待已久的續集《地球：奇蹟的一天》，帶我們跟隨太陽的腳步在一天內從世界上最高的山到最遠的島、從野外的叢林走到繁華的城市。看見幼年的斑馬寶寶想要穿過一條湍急的河流、英勇的企鵝爸爸每天都要從事一項奔波大海與陸地之間、以性命相搏的工作來撫養家人、一個喜歡在大海裡垂直著打瞌睡的抹香鯨家族、還有走在尋找真愛路上的樹懶。電影5月4日在台上映。

(中時)

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