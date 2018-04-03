陳保基強烈譴責教育部 「把台大連根拔起」

2018年04月03日 19:43 中時電子報 余弦妙

今(3)日教育部對於管中閔上任台大校長一案發布聲明，管中閔出任台大校長案仍有諸多疑義，教育部將成立跨部會諮詢專案小組，於4月中提出諮詢意見，做為教育部後續決策參考。對此台大教授陳保基表示「根本是把台大連根拔起」。

陳保基指出，教育部對於管中閔校長遴選案根本就是「為反而反」，台大校長在遴選時教育部就有派出代表參與整個遴選過程，且台大校務會議中也認為教育部提出的「問題」都不是問題，現在卻拿出一些「不是證據的證據」來阻擋管中閔就任校長，陳更提出教育部這樣的作為根本就只會讓教育部在歷史定位上留下汙點。

另外，陳保基更提到，台大目前在沒有校長、代理人也不穩定的情況之下，對於台大師生而言是相當大的隱憂，不僅是預算、許多國際合作案都無法順利完成，現在更是是直接衝擊到今年台大的「招生問題」，他認為身為台灣高教龍頭大學，校長之位卻一直懸空有誰敢來唸。另外，台大將在11月迎接90周年校慶，沒有校長那校慶該怎麼辦？對此也有許多台大校友也會教育部做法非常不滿。

他更是直接抨擊政府這樣的作為根本就是把台灣高等教育推向滅亡，甚至是把台大「連根拔起」，因此陳保基也表示不排除未來會再發起抗爭，也呼籲政府不要把台灣高等教育的未來毀掉。

(中時電子報)