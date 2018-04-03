柯林佛斯降齡20歲裝嫩 駕駛帆船駕到脫臼

2018年04月03日 19:44 中時 潘鈺楨

柯林佛斯降齡演出。（采昌提供）

奧斯卡影帝柯林佛斯（Colin Firth）繼《王者之聲：宣戰時刻》（The King’s Speech）之後，再度挑戰真人真事改編電影《獨帆之聲》（The Mercy），演繹震撼英國社會、本世紀最戲劇性的環海之旅。柯林佛斯可說是這個航海事件的熱血粉絲，曾在訪問中數度提到這個事件影響了他的一生。為了扮演這位傳奇水手，現年55歲的他甚至降齡整整20歲「裝嫩演出」，更特別為戲學習駕駛帆船的高難度技巧，甚至入戲到在駕船時不慎脫臼送醫，可謂搏命演出。

事實上，事件發生當年，柯林佛斯年僅6歲，卻對他小小的心靈留下難以抹滅的影響。柯林甚至將唐諾的航海傳奇比作阿姆斯壯登月，雙眼發亮地表示：「我童年時被種種人類企圖征服自然的壯舉所震撼，那是一個充滿開拓精神的不凡年代，例如『唐諾的獨帆之旅』和『阿姆斯壯登陸月球』，這些事件都影響了我的一生。」他更進一步表示：「我非常能了解唐諾想征服大海的熱血心情，感覺就像『我不必加入太空總署也可以冒險，因為我有一艘船啊！』」

為了扮演這個夢寐以求的角色，從來沒有駕船經驗的柯林佛斯，特別請來專家指導，並在倫敦多次出海練習：「學習駕船對我的演出很有幫助，至少能讓我了解每個動作背後的意義，比方說『放繩』、『轉動風帆』等等，每個動作都有其目的。」此外，柯林還花費大量時間為事件背景資料進行蒐集研究，他看遍所有相關史料，包括同樣以此事件為題材的紀錄片《深水》（Deep Water）、同名航海事件紀錄著作《獨帆之聲》（The Strange Last Voyage of Donald Crowhurst）、唐諾出海243天份的航海日誌，以及唐諾當年接受媒體訪問所留下的大量錄影及錄音資料。電影將於4月20日於在台上映。

(中時)