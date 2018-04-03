全家「童」樂會 走柑仔店復古風

2018年04月03日 19:46 工商 劉馥瑜

全家推出一系列復古零食，還把乖乖變成飲品，顛覆消費者味蕾！圖／業者提供

兒童節到來！全台逾3,000家門市的全家便利商店，今年引進柑仔店復古風，推出系列期間限定的懷舊風零食，要讓大小朋友一起「童」樂！包括經典國民零食可樂果、孔雀香酥脆、小瓜呆脆笛酥、老楊方塊酥等，都換上通路獨家的復刻版包裝，

全家表示，兒童節不只有小朋友可以過，全家便利商店今年邀請大朋友們一起重溫兒時樂趣，除了不敗的國民零食，連日本暢銷的卡辣姆久洋芋片，也加入本次復古童樂會，換上古早風格的包裝。復古童樂會系列指定商品，4/24前任選第二件6折。

此外，還有懷舊糖果餅乾全新吃法，顛覆消費者味蕾！全家這次推出用「喝」的乖乖，充滿椰香奶香的乖乖，變身成濃郁的椰子牛乳，全家酷繽沙也推出牛奶糖口味。

由於今年兒童、清明連假長達5天，全家觀察，每逢連假出遊，方便攜帶的鮮食就會成為銷售明星，鮮食類產品業績平均成長1-2成，今年連假前夕，全家特別推出新品馬鈴薯沙拉三明治、龍蝦風味沙拉三明治，除土司用專屬配方，更柔軟，也精進內餡拌料，搭配生鮮馬鈴薯入料，口感豐富。

另，出遊必備的現煮咖啡，全家也在清明連假推出會員專屬優惠，4/4至4/8期間，出示全家會員身分即可享指定咖啡買一送一，包含中杯以上單品咖啡（含濾掛單包）、冰磚美式和貝禮詩拿鐵，與消費者一同歡度連假。

(工商)