謝沛恩披絕美婚紗 未來婚禮要這樣

2018年04月03日 19:57 中時 洪秀瑛

謝沛恩穿婚紗，優雅美麗。（歐銻銻娛樂提供）

謝坤達。（歐銻銻娛樂提供）

謝欣穎。（歐銻銻娛樂提供）

謝坤達醉酒。（歐銻銻娛樂提供）

謝沛恩在台視、東森綜合台、愛奇藝台灣站播出的《1006的房客》劇中飾演待嫁新娘，她纖細高挑身材配上潔白婚紗，氣質典雅。

謝沛恩為了《1006的房客》披婚紗，一走出更衣間就被眾人誇漂亮，謝沛恩不記得為戲穿了幾次婚紗，但印象深刻的至少有3次，「上一次要穿著婚紗走入海中，讓我覺得穿婚紗是一件辛苦的事，還好這一次在婚紗店裡，不然我對婚紗的陰影會更大」。

謝沛恩這次穿超蓬白紗，自帶「防護罩」，讓所有人都難以靠近，李國毅在走戲時苦惱說：「我要怎麼靠近她啊？不管走哪邊都離她好遠。」謝沛恩笑說：「我好像穿一件沙發在身上，就算跌倒，襯裙還是會撐著我，完全不怕。」

對於自己未來婚紗的想像，謝沛恩沒有像許多女生一樣，夢想能親自設計，反而希望可以簡單就好，「也許年紀還沒到，也有可能是因為在演戲過程中穿了太多次，如果未來真的有機會，我會想要穿簡單的洋裝就好」。

在《1006的房客》飾演檢察官的謝坤達，因為官司輸給李國毅，心情極差的他，想藉酒解愁，沒想到酒醉之後又是背法條又是變魔術，讓人看傻眼，謝欣穎笑說：「其實我們真的有喝一點，不然酒醉真的太難演了。」

整場戲謝坤達幾乎都是即興演出，「我只和導演討論要演到幾分醉，導演也很放心地讓我發揮」，劇中被謝欣穎吐槽的爛魔術，謝坤達表示那其實也是導演想出來的，他說：「魔術不是我的強項，我喝了酒只會開玩笑而已啦。」

《1006的房客》每週三、四晚間10點於台視，每週六晚間8點於東森綜合台，每週三晚間10點愛奇藝台灣站全網獨播。

(中時)