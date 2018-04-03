阿諾帥兒首當男一 阿諾感動到哭

2018年04月03日 19:55 中時 潘鈺楨

派翠克史瓦辛格（左）與貝拉索恩合作新片。（威視提供）

《真愛趁現在》(Midnight Sun)，由好萊塢新生代女星貝拉索恩(Bella Throne)與帥氣星二代派翠克史瓦辛格(Patrick Schwarzenegger)聯手主演，電影是派翠克史瓦辛格首次躍上大螢幕擔綱男主角的作品，日前在好萊塢舉辦首映會，派翠克的母親瑪麗亞．席萊佛（Maria Shriver）出席觀影時，在現場驕傲宣告：「這是一部感動人心的電影！」據派翠克透露不只是母親看到哭，連鼎鼎大名的老爸阿諾史瓦辛格都感動到落淚！

今年24歲的派翠克史瓦辛格，受到動作巨星老爸阿諾史瓦辛格的影響，從小就對演戲充滿興趣，回想起第一次的演出經驗竟然是10歲時和亞當山德勒（Adam Sandler）在運動電影《冷板凳少棒隊》(The Benchwarmers)對戲過！在完成大學學業，拒當靠爸族的他，開始積極試鏡爭取各種演出機會，母親瑪麗亞席萊佛在出席電影首映會上透露：「派翠克總是在一次又一次的試鏡中落選，但他卻從不放棄。」

這次在《真愛趁現在》飾演陽光浪漫的游泳隊暖男，在談及準備角色上有特別做什麼功課，派翠克史瓦辛格幽默回應：「感謝女朋友帶我去看了不少浪漫電影！」，更透露自己其實是萊恩葛斯林（Ryan Gosling）的粉絲，最愛的愛情電影就是萊恩葛斯林主演《手札情緣》(The Notebook)，未來希望能有機會與萊恩葛斯林合作。電影4月13日在台上映。

(中時)