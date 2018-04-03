阿諾帥兒首當男一 阿諾感動到哭

派翠克史瓦辛格（左）與貝拉索恩合作新片。（威視提供）

友善列印
中時
派翠克史瓦辛格（左）與貝拉索恩合作新片。（威視提供）

《真愛趁現在》(Midnight Sun)，由好萊塢新生代女星貝拉索恩(Bella Throne)與帥氣星二代派翠克史瓦辛格(Patrick Schwarzenegger)聯手主演，電影是派翠克史瓦辛格首次躍上大螢幕擔綱男主角的作品，日前在好萊塢舉辦首映會，派翠克的母親瑪麗亞．席萊佛（Maria Shriver）出席觀影時，在現場驕傲宣告：「這是一部感動人心的電影！」據派翠克透露不只是母親看到哭，連鼎鼎大名的老爸阿諾史瓦辛格都感動到落淚！

今年24歲的派翠克史瓦辛格，受到動作巨星老爸阿諾史瓦辛格的影響，從小就對演戲充滿興趣，回想起第一次的演出經驗竟然是10歲時和亞當山德勒（Adam Sandler）在運動電影《冷板凳少棒隊》(The Benchwarmers)對戲過！在完成大學學業，拒當靠爸族的他，開始積極試鏡爭取各種演出機會，母親瑪麗亞席萊佛在出席電影首映會上透露：「派翠克總是在一次又一次的試鏡中落選，但他卻從不放棄。」

這次在《真愛趁現在》飾演陽光浪漫的游泳隊暖男，在談及準備角色上有特別做什麼功課，派翠克史瓦辛格幽默回應：「感謝女朋友帶我去看了不少浪漫電影！」，更透露自己其實是萊恩葛斯林（Ryan Gosling）的粉絲，最愛的愛情電影就是萊恩葛斯林主演《手札情緣》(The Notebook)，未來希望能有機會與萊恩葛斯林合作。電影4月13日在台上映。

(中時)

謝沛恩披絕美婚紗 未來婚禮要這… 台劇男神謝承均過「18歲」生日！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。