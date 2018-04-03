劉結一：期望兩岸青少年通過棒球成為好兄弟

大陸國台辦主任劉結一3日會見參加第二屆兩岸學生棒球聯賽的代表。(取自國台辦官網)

友善列印
旺報

大陸目前相當重視對台青年工作，繼去年舉辦第一屆兩岸學生棒球聯賽後，第二屆賽事的複賽將於4月3日到9日在北京舉行，國台辦主任劉結一3日特別會見了將參加4日開幕式的台灣嘉賓和兩岸學生代表，期望兩岸學生藉由比賽交流，增進了解建立友誼，成為好夥伴、好兄弟。

據國台辦官網消息，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一３日在北京會見了出席第二屆海峽兩岸學生棒球聯賽開幕式的台灣嘉賓和兩岸學生代表。

劉結一充分肯定舉辦兩岸學生棒球聯賽的積極意義，稱讚兩岸學生投身棒球聯賽既是揮灑青春激情，也為兩岸同胞交流注入生機活力。希望越來越多的兩岸有識之士、志同道合之士關心和支持兩岸青少年交流，為兩岸關係和平發展做出積極貢獻。他預祝聯賽取得圓滿成功，希望台灣同學深入感受北京，期望兩岸青少年通過比賽和交流增進了解，建立友誼，成為好球友、好夥伴、好兄弟。

劉結一還詢問台灣棒球特長生在大陸高校學習、訓練和生活的有關情況，介紹了大陸惠及台灣同胞的３１條措施。

第二屆海峽兩岸學生棒球聯賽複賽第一階段比賽將於 2018年4月3日至9日在北京舉行，將有北京大學、北京師範大學、成都體育學院、臺灣大學、新竹清華大學、中國文化大學、世新大學等20所兩岸知名大學的棒球隊參加比賽。第二階段比賽則將於2018年7月2 日至31日在台中舉行。

(旺報)

鸕鶿捕魚 白洋淀技藝傳承面臨困…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。