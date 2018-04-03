劉結一：期望兩岸青少年通過棒球成為好兄弟

2018年04月03日 20:48 旺報 陳君碩

大陸目前相當重視對台青年工作，繼去年舉辦第一屆兩岸學生棒球聯賽後，第二屆賽事的複賽將於4月3日到9日在北京舉行，國台辦主任劉結一3日特別會見了將參加4日開幕式的台灣嘉賓和兩岸學生代表，期望兩岸學生藉由比賽交流，增進了解建立友誼，成為好夥伴、好兄弟。

據國台辦官網消息，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一３日在北京會見了出席第二屆海峽兩岸學生棒球聯賽開幕式的台灣嘉賓和兩岸學生代表。

劉結一充分肯定舉辦兩岸學生棒球聯賽的積極意義，稱讚兩岸學生投身棒球聯賽既是揮灑青春激情，也為兩岸同胞交流注入生機活力。希望越來越多的兩岸有識之士、志同道合之士關心和支持兩岸青少年交流，為兩岸關係和平發展做出積極貢獻。他預祝聯賽取得圓滿成功，希望台灣同學深入感受北京，期望兩岸青少年通過比賽和交流增進了解，建立友誼，成為好球友、好夥伴、好兄弟。

劉結一還詢問台灣棒球特長生在大陸高校學習、訓練和生活的有關情況，介紹了大陸惠及台灣同胞的３１條措施。

第二屆海峽兩岸學生棒球聯賽複賽第一階段比賽將於 2018年4月3日至9日在北京舉行，將有北京大學、北京師範大學、成都體育學院、臺灣大學、新竹清華大學、中國文化大學、世新大學等20所兩岸知名大學的棒球隊參加比賽。第二階段比賽則將於2018年7月2 日至31日在台中舉行。

(旺報)