亞洲第一站！ 惡女凱莎9／16來台

2018年04月03日 20:00 中時 潘鈺楨

演唱會地點移至南港展覽館。（大方娛樂提供）

惡女凱莎（Kesha）「Rainbow Tour」亞洲巡迴演唱會改期時間確定，選擇台灣作為亞洲第一站！將於2018年9月16日（日）18:00，在南港展覽館舉辦，接著再前往日本、澳洲等國家，門票將於5月26日（六）13:00於KKTIX啟售。

今年2月凱莎（Kesha)在杜拜演出時，不慎於舞台上跌落，導致ACL（前十字韌帶）膝關節損傷，3月和4月在澳洲、紐西蘭、台灣、以及日本的巡迴演唱會也因此延期，另粉絲相當擔心，經過幾個月休養，確認腳傷復原狀況良好後，終於在近日確定了台灣演唱會時間，地點也由原本的戶外場地移至了南港展覽館，希望喜歡凱莎的粉絲當天能夠玩的盡興。

主辦單位大方娛樂表示，已經買票的粉絲可持原票優先入場（4月10日以前可以免費退票），喜歡凱莎但上次尚未買票的民眾，門票將在5月26日（六）13:00於KKTIX重新啟售。

凱莎的最新專輯《雨後彩虹Rainbow》宣告著一段全新的開始。以內在力量與音樂探索為主軸的冠軍專輯《雨後彩虹Rainbow》，融合了班弗茲（Ben Folds）、玩命鷹族（Eagles of Death Metal）、桃莉·巴頓（Dolly Parton）等歌手的音樂能量，完美展現出凱莎「從不低頭的女王風範」（《今日美國》），贏得包括《紐約時報》、《告示牌雜誌》、《NPR Music》等重量級媒體的一致好評，更替她贏得首次入圍葛萊美獎的殊榮，同時提名第60屆葛萊美最佳流行專輯獎和以〈祈禱 Praying〉提名最佳流行個人演出獎。

首支主打〈祈禱 Praying〉被《告示牌》形容為一首「拉扯著靈魂深處的動人情歌」，《前音後果》更說『記憶中，從來沒有任何一首歌曲能夠如此完美的體現出，其實「希望」的存在，本身就是種「勝利」。』其他媒體也接連讚頌著「仿佛邊緣人國歌」（《滾石雜誌》）的〈人生頌歌Hymn〉；「女性戰吼般」（《Mic》）的〈女人Woman〉；「遠比鄉村電台廣播上其他歌曲還要真實的」（《PopCrush》）的〈獵殺你Hunt You Down〉；和〈學會放手Learn To Let Go〉－「她多年以來最無憂無慮和振奮人心的一首曲目」（《Jezebel》）。

2010年推出首張專輯《派對動物Animal》時，凱莎便成功的以〈跑趴滴答TiK ToK〉奪下告示牌冠軍寶座，該曲更同時成為當年度播放量及銷售量最高的神曲：《派對動物 Animal》全球專輯銷售突破800萬張，凱莎個人更創下超過1300萬張的驚人銷量。

凱莎曾有9首歌曲登上告示牌百強單曲榜，其中包括4支冠軍單曲－〈跑趴滴答TiK ToK〉、〈愛情靈藥Your Love Is My Drug〉、〈Die Young〉和〈Timber〉，也在2010年11月的MTV歐洲音樂獎一舉拿下最佳歌手獎，並陸續獲得2項全美音樂獎、3項MTV音樂錄影帶大獎及6項告示牌音樂獎提名。另外，凱莎也曾出席包括MTV歐洲音樂大獎、加拿大Much Music Awards、德國回聲音樂獎、全美音樂獎、告示牌音樂獎等音樂盛事，並出演全球數十多個包含澳洲《X Factor》、《美國偶像》、《週六夜現場》和《今日秀》夏日演唱會特輯等知名電視節目。

凱莎的臉書追蹤者超過2800萬用戶、IG粉絲已破200萬人、推特追蹤人數逾374萬名，VEVO觀看次數更已衝破10億大關。單單在美國，她的實體和數位音樂銷量便已創下超過4100萬的驚人數字，至今全球銷量更已突破8700萬。《派對動物Animal》在全球超過15個國家皆被授予金、白金和多白金認證（包括美國白金認證），更在英國成為當年度最賣座的新人女歌手。此外，她也為MTV紀錄片《凱莎：我的瘋狂美好人生》擔任監製，並出版了同名書籍，敘述著最新專輯《惡女反抗軍Warrior》的創作過程。

作為一名創作者，凱莎曾替自己和包括布蘭妮（Britney Spears）、亞莉安娜（Ariana Grande）、雙面維若妮卡（The Veronicas）和麥莉（Miley Cyrus）等多位歌手作詞作曲。她是動物權利最堅強的捍衛者、國際人道協會的第一位全球大使和2016年人權戰線能見度獎的得獎者，始終堅信著眾生平等。凱莎更在2016年榮獲告示牌頒發的女性音樂開拓獎（Women in Music Trailblazer Award）。

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