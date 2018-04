亞洲第一站！ 惡女凱莎9／16來台

2018年04月03日 20:00 中時 潘鈺楨

惡女凱莎(Kesha)「Rainbow Tour」亞洲巡迴演唱會改期時間確定,選擇台灣作為亞洲第一站!將於2018年9月16日(日)18:00,在南港展覽館舉辦,接著再前往日本、澳洲等國家,門票將於5月26日(六)13:00於KKTIX啟售。

今年2月凱莎(Kesha)在杜拜演出時,不慎於舞台上跌落,導致ACL(前十字韌帶)膝關節損傷,3月和4月在澳洲、紐西蘭、台灣、以及日本的巡迴演唱會也因此延期,另粉絲相當擔心,經過幾個月休養,確認腳傷復原狀況良好後,終於在近日確定了台灣演唱會時間,地點也由原本的戶外場地移至了南港展覽館,希望喜歡凱莎的粉絲當天能夠玩的盡興。

主辦單位大方娛樂表示,已經買票的粉絲可持原票優先入場(4月10日以前可以免費退票),喜歡凱莎但上次尚未買票的民眾,門票將在5月26日(六)13:00於KKTIX重新啟售。

凱莎的最新專輯《雨後彩虹Rainbow》宣告著一段全新的開始。以內在力量與音樂探索為主軸的冠軍專輯《雨後彩虹Rainbow》,融合了班弗茲(Ben Folds)、玩命鷹族(Eagles of Death Metal)、桃莉·巴頓(Dolly Parton)等歌手的音樂能量,完美展現出凱莎「從不低頭的女王風範」(《今日美國》),贏得包括《紐約時報》、《告示牌雜誌》、《NPR Music》等重量級媒體的一致好評,更替她贏得首次入圍葛萊美獎的殊榮,同時提名第60屆葛萊美最佳流行專輯獎和以〈祈禱 Praying〉提名最佳流行個人演出獎。

首支主打〈祈禱 Praying〉被《告示牌》形容為一首「拉扯著靈魂深處的動人情歌」,《前音後果》更說『記憶中,從來沒有任何一首歌曲能夠如此完美的體現出,其實「希望」的存在,本身就是種「勝利」。』其他媒體也接連讚頌著「仿佛邊緣人國歌」(《滾石雜誌》)的〈人生頌歌Hymn〉;「女性戰吼般」(《Mic》)的〈女人Woman〉;「遠比鄉村電台廣播上其他歌曲還要真實的」(《PopCrush》)的〈獵殺你Hunt You Down〉;和〈學會放手Learn To Let Go〉-「她多年以來最無憂無慮和振奮人心的一首曲目」(《Jezebel》)。

2010年推出首張專輯《派對動物Animal》時,凱莎便成功的以〈跑趴滴答TiK ToK〉奪下告示牌冠軍寶座,該曲更同時成為當年度播放量及銷售量最高的神曲:《派對動物 Animal》全球專輯銷售突破800萬張,凱莎個人更創下超過1300萬張的驚人銷量。

凱莎曾有9首歌曲登上告示牌百強單曲榜,其中包括4支冠軍單曲-〈跑趴滴答TiK ToK〉、〈愛情靈藥Your Love Is My Drug〉、〈Die Young〉和〈Timber〉,也在2010年11月的MTV歐洲音樂獎一舉拿下最佳歌手獎,並陸續獲得2項全美音樂獎、3項MTV音樂錄影帶大獎及6項告示牌音樂獎提名。另外,凱莎也曾出席包括MTV歐洲音樂大獎、加拿大Much Music Awards、德國回聲音樂獎、全美音樂獎、告示牌音樂獎等音樂盛事,並出演全球數十多個包含澳洲《X Factor》、《美國偶像》、《週六夜現場》和《今日秀》夏日演唱會特輯等知名電視節目。

凱莎的臉書追蹤者超過2800萬用戶、IG粉絲已破200萬人、推特追蹤人數逾374萬名,VEVO觀看次數更已衝破10億大關。單單在美國,她的實體和數位音樂銷量便已創下超過4100萬的驚人數字,至今全球銷量更已突破8700萬。《派對動物Animal》在全球超過15個國家皆被授予金、白金和多白金認證(包括美國白金認證),更在英國成為當年度最賣座的新人女歌手。此外,她也為MTV紀錄片《凱莎:我的瘋狂美好人生》擔任監製,並出版了同名書籍,敘述著最新專輯《惡女反抗軍Warrior》的創作過程。

作為一名創作者,凱莎曾替自己和包括布蘭妮(Britney Spears)、亞莉安娜(Ariana Grande)、雙面維若妮卡(The Veronicas)和麥莉(Miley Cyrus)等多位歌手作詞作曲。她是動物權利最堅強的捍衛者、國際人道協會的第一位全球大使和2016年人權戰線能見度獎的得獎者,始終堅信著眾生平等。凱莎更在2016年榮獲告示牌頒發的女性音樂開拓獎(Women in Music Trailblazer Award)。

