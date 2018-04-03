永豐棧推全台獨家花博主題客房訂房大爆滿

2018年04月03日 20:18 工商 曾麗芳

永豐棧酒店打造的全台獨家15間花博主題客房，目前4月與5月幾乎滿房。

永豐棧酒店全台獨家花博主題客房，每間客房面積約16坪大套房，深受小朋友喜愛。

永豐棧酒店風尚西餐廳喜迎花博會，即日起推出「萬花嬉春」主題饗宴。

「2018台中世界花卉博覽會」將於11月登場，台中飯店業者為迎接花博衍生的住房與餐飲商機，紛紛動了起來！例如永豐棧酒店獨家打造「LoveLife樂遊花博」主題樓層以及「萬花嬉春」特色饗宴，搭配促銷優惠案後大受歡迎，15間花博主題客房4月、5月幾乎滿房，預訂大爆滿。

永豐棧酒店表示，為迎接遠道而來參與花博的旅客們，打造「LoveLife樂遊花博」主題樓層，將小朋友最愛的花博明星-石虎家族佈置在大墩館套房樓層，樓層走廊搭建了最受網美喜愛的萬花牆，浪漫繽紛的色調讓人鎂光燈閃不停，小孩如置身童話世界，媽媽一秒變網美，整個樓層都充滿春天的活力氣息。

全台獨家花博主題客房，每間客房面積約16坪大套房、雙衛浴設計，即日起至12/31入住主題房型，平日6,500元，含3客早餐；為鼓勵銀髮族或退休族攜伴出遊，即日起至6/30前入住，每房再招待1名65歲以上長者免費入住（長者第4位不加價，含早餐）。

不僅如此，永豐棧酒店風尚西餐廳喜迎花博會，即日起至6/31推出「萬花嬉春」主題饗宴，主菜選用桂花、櫻花、萬壽菊與梔子花入菜，除了色澤點綴得秀色可餐，風味上的畫龍點晴更顯巧思。「萬花嬉春」主題饗宴共有五道主餐，每道價格在780至1,280元，均含樂活沙拉吧吃到飽。

主廚首推「桂花照燒鴨胸」，嚴選肉質軟嫩的宜蘭櫻桃鴨，以文火煎烤至表皮酥脆，再刷上特調的桂花照燒醬，桂花醬與照燒醬混合後，鹹中帶點甜蜜桂花香口味，自然平衡了照燒味的厚重，鴨肉沾醬品嚐，多了醇甜的風味。

親子最愛的「櫻花奶油雞腿」，則使用台灣鮮宰雞，經由風乾熟成二日使其風味更為濃郁厚實；以白酒為底將櫻花與奶油混合後，舖在雞腿上焗烤，櫻花淡淡的香味優雅飄散，一口咬下，感受到的是多汁香純的奶油雞腿香，是非常討喜的一道料理。

(工商)