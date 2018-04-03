見北韓外相 中外長王毅：支持朝韓朝美首腦會晤

2018年04月03日 22:20 旺報 陳君碩

中國國務委員兼外交部長王毅3日下午會見了正在北京過境的朝鮮外相李勇浩，王毅表示，支持朝韓、朝美首腦舉行會晤，中方將繼續勸和促談，為推動實現半島無核化目標、建立半島和平機製做出積極努力。李勇浩表示，朝方將按照兩國最高領導人北京會晤指明的方向，就半島相關問題與中方保持密切戰略溝通。

根據中國外交部官網消息，王毅表示，金正恩委員長日前成功訪華，習近平總書記同金正恩委員長就發展中朝關係和推進半島核問題的和平解決達成重要共識。當前形勢下，維護和發展中朝傳統友誼對兩國和地區都十分重要。兩國外交部門應加強各層級交流，盡快將兩國最高領導人北京會晤的成果落到實處。

李勇浩表示，朝中兩國最高領導人的成功會晤為朝中關係發展提供了重要契機。朝方願與中方落實好兩國最高領導人共識，加強高層互訪和各層級外交溝通，繼承和發展好朝中傳統友好關係。

王毅表示，中方讚賞朝方致力於半島無核化立場以及為緩和半島形勢所作的重要努力，支持朝韓、朝美首腦舉行會晤。中方將繼續勸和促談，為推動實現半島無核化目標、建立半島和平機製做出積極努力。李勇浩表示，朝方將按照兩國最高領導人北京會晤指明的方向，就半島相關問題與中方保持密切戰略溝通。

(旺報)