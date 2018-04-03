史上第一組訪台西洋歌手！ 空中補給合唱團又要來了

空中補給合唱團成軍43年。（JUSTLIVE提供）

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空中補給合唱團6月3日再度來台。（JUSTLIVE提供）

史上第一組訪台演出的西洋歌手，「空中補給合唱團Air Supply」將再來台！成軍43年，堪稱當代最偉大的西洋情歌搖滾樂隊，空中補給合唱團將於6月3日再度來台開唱！作為史上第一組來台演出的西洋流行歌手，從1983年至今訪台超過15次，場場創下銷售佳績，多重紀錄無人能敵。

空中補給合唱團由團長暨吉他手葛拉漢羅素（Graham Russell）和主唱羅素希區考克（Russell Hitchcock）組成，共發行30多張專輯、累積銷量超過1億張，經典金曲如〈Lost In Love〉、〈The One That You Love〉、〈All Out Of Love〉、〈Making Love Out Of Nothing At All〉等，佔據了4、5、6年級樂迷的青春記憶，跨世代的影響力與傳唱度，預期再掀搶票風潮。演唱會門票將在4月7日中午12點於 KKTIX 及全台全家便利商店啟售。

「Air Supply 2018 Concert in Taipei」演唱會資訊

演出日期：2018/6/3 (日) 19:30

啟售時間：2018/4/7 (六) 中午12點

演出地點：國立台灣大學綜合體育館一樓（台北市大安區羅斯福路四段1號）

票　　價：A區 $3,800 / B區 $3,300 / C區 $2,700 / D區 $2,200（全區對號入座）

主辦單位：JUSTLIVE 就是現場、就是娛樂、UnUsUaL

媒體協力：KKBOX

售票單位：KKTIX 及全台全家便利商店

售票網址：https://jslive.kktix.cc/events/airsupply-wfd798

(中時)

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