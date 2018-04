史上第一組訪台西洋歌手！ 空中補給合唱團又要來了

2018年04月03日 20:05 中時 潘鈺楨

空中補給合唱團6月3日再度來台。(JUSTLIVE提供)

史上第一組訪台演出的西洋歌手,「空中補給合唱團Air Supply」將再來台!成軍43年,堪稱當代最偉大的西洋情歌搖滾樂隊,空中補給合唱團將於6月3日再度來台開唱!作為史上第一組來台演出的西洋流行歌手,從1983年至今訪台超過15次,場場創下銷售佳績,多重紀錄無人能敵。

空中補給合唱團由團長暨吉他手葛拉漢羅素(Graham Russell)和主唱羅素希區考克(Russell Hitchcock)組成,共發行30多張專輯、累積銷量超過1億張,經典金曲如〈Lost In Love〉、〈The One That You Love〉、〈All Out Of Love〉、〈Making Love Out Of Nothing At All〉等,佔據了4、5、6年級樂迷的青春記憶,跨世代的影響力與傳唱度,預期再掀搶票風潮。演唱會門票將在4月7日中午12點於 KKTIX 及全台全家便利商店啟售。

「Air Supply 2018 Concert in Taipei」演唱會資訊

演出日期:2018/6/3 (日) 19:30

啟售時間:2018/4/7 (六) 中午12點

演出地點:國立台灣大學綜合體育館一樓(台北市大安區羅斯福路四段1號)

票 價:A區 $3,800 / B區 $3,300 / C區 $2,700 / D區 $2,200(全區對號入座)

主辦單位:JUSTLIVE 就是現場、就是娛樂、UnUsUaL

媒體協力:KKBOX

售票單位:KKTIX 及全台全家便利商店

售票網址:https://jslive.kktix.cc/events/airsupply-wfd798

(中時)