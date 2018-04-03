HBL邀請賽》菲律賓「小鋼炮」 貝藍傑最愛「法國小跑車」帕克

菲律賓馬尼拉雅典耀大學附屬高中(Ateneo Blue Eaglets)主控貝藍傑(Samjosef Belangel)。(林宋以情攝)

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中時電子報
／台北報導
菲律賓馬尼拉雅典耀大學附屬高中(Ateneo Blue Eaglets)主控貝藍傑(Samjosef Belangel)切入。(林宋以情攝)

HBL30周年國際籃球邀請賽，今年各隊不少潛力新秀來台，日本隊有入選U18培訓隊淺井修伍，菲律賓馬尼拉雅典耀大學附屬高中(Ateneo Blue Eaglets)也有前U16成員，主控貝藍傑(Samjosef Belangel)曾在NIKE訓練營拿下最佳五人，偶像是帕克(Tony Parker)、韋斯布魯克(Russell Westbrook)。

177公分主控貝藍傑是菲律賓上屆U16第5名國手，國中時曾經創下單場99分紀錄，去年在中國大陸NIKE亞洲訓練營(ALL ASIA CAMP)大放異彩，獲最佳五人殊榮。

3日迎戰日本福岡大学附属大濠高校，貝藍傑不時有切入拉桿、挺腰等動作，還有「No Look Pass」美技，個人攻下23分、6助攻、3籃板。

貝藍傑笑說，自己小時候最愛馬刺主控帕克，「小時候都看他比賽影片學習動作，現在我的偶像是韋斯布魯克。當然騎士隊「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)也是我的偶像之一，雖然老了點，不過還是很厲害。」

18歲的貝藍傑相當謙虛，首度造訪台灣以球會友，很喜歡台灣食物，「豬肉、湯、麵都很好吃。來台灣希望多學習，交交朋友。」

(中時電子報)

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