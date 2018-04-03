羅布鮑曼執導美劇《交叉點》 台灣觀眾看得到

《交叉點》可在愛奇藝台灣站上收看。（愛奇藝台灣站提供）

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羅布鮑曼(Rob Bowman)執導的影集《交叉點》(The Crossing)，台灣觀眾也看得到了。羅布鮑曼曾執導著名的美國科幻影集《X檔案》第一到七季，在全球均建立了龐大的死忠影迷群，他執導最新美劇《交叉點》的消息一出讓許多老影迷為之興奮，紛紛表示期待並將用行動力挺。

《交叉點》演員陣容包括史提夫贊恩（Steve Zahn）、娜塔莉瑪汀納絲(Natalie Martinez)以及加拿大演員何家蓓(Sandrine Holt)，男主角史提夫贊恩在許多美國電視電影都可見到他的身影，演出作品累積超過50部電影、15部電視劇，以諧星出發的他於湯姆漢克斯首次執導的《擋不住的奇蹟》嶄露頭角，博得業界人士與觀眾的好評，其後轉型挑戰劇情類電影，先後接演《藥命俱樂部》與《決戰猩球：終極決戰》都有不俗演出。

而女主角娜塔莉瑪汀納絲在2003年被流行音樂教主珍妮佛洛佩茲相中，成為她個人品牌的全美代言人而一夕成名，其後又與動作派男星傑森史塔森合作電影《絕命尬車》，出色亮麗的表現讓娜塔莉打開全球知名度，此次在本劇將化身一名女戰士，尋找失蹤的愛女。

《交叉點》故事講述原本平靜安詳的小鎮，平淡無奇的生活某天卻被一場無法解釋的怪異事件所打破，數以百計的屍體突然被海水衝到小鎮的海灘邊上，其中有47個人存活下來，這群倖存者來自被戰爭摧毀國家的難民，但他們口中的「國家」卻是美國，而且他們逃難的那場戰爭發生時間點遠在180年後的未來，小鎮警長(史提夫贊恩飾)將攜手聯邦探員一起調查這段難以解釋的奇詭案件。《交叉點》第一季將於4月2日美國首播，愛奇藝台灣站則於 4月4日起每週三晚間 8 點更新，全網獨播。

(中時)

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