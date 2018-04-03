清明連假濃霧來亂　金門空運忙忙忙

金門清明連假碰到濃霧攪局，國防部派遣軍機協助疏運。（李金生攝）

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各地機場擠滿返鄉旅客，疏運狀況緊張。（金門縣府提供）
縣府在台灣5座機場設立服務處，提供鄉親即時服務。（金門縣府提供）
搭乘軍機順利返金的鄉親，在機場開心拍照留念。（李金生攝）
金門縣府出動公車在軍機場協助接駁旅客，貼心服務獲得好評。（李金生攝）

清明連假金門空中疏運的第一天，今（3）日一早就碰到濃霧來攪局，上午台金線往返班機全部停擺，直到午後天氣好轉，尚義機場才開場起降。縣長陳福海與立委楊鎮浯協力爭取民航加班機，並協調國防部派遣軍機協助疏運，緊張狀況始獲得紓解。

金門今天清晨就濃霧瀰漫，全島到處霧茫茫的，位於海邊低窪地帶的尚義機場，因為霧氣易聚難散，更是濃霧深鎖，上午往返台金的班機全部停擺，讓準備返鄉掃墓的台商和旅台鄉親均憂心不已，直到中午12時20分許，天候好轉才開場起降。

縣府在清明連假開始前一天，也是離島航空疏運管制期的首日，即由觀光處、社會處及旅台同鄉會志工組成服務團隊，進駐台灣5機場提供鄉親即時服務。

在陳福海縣長和立委楊鎮浯的聯手努力下，共爭取民航3架次加班機，並由國防部出動4架次軍機協助疏運，同時協調民航局延後高雄、松山機場關場時間，讓疏運作業更有效率。

另今天晚間11時，縣府專案「包船」也準時載運近400名鄉親自台中港出發，預定明天上午8時抵達金門料羅港。

(中時)

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