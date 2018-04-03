朴贊郁專題影展 「復仇三部曲」一次看

2018年04月03日 20:15 中時 潘鈺楨

《我要復仇》宋康昊劇力萬鈞殺戮。（高雄市電影館提供）

《原罪犯》崔岷植歷盡滄桑。（高雄市電影館提供）

高雄市電影館今日公布四月份市總圖藝術電影院特別企劃，韓國影迷必看經典中的經典《原罪犯》，數位修復版終於搶登高雄大銀幕！市總圖藝術電影院全台搶先獻映導演專題，於4/7(六)至4/22(日)全台獨家推出「原罪犯：復仇朴贊郁」(Park Chan-Wook)影展，不僅選映朴贊郁最經典、被譽為是復仇電影之最、由崔岷植主演的《原罪犯》，同月蒐羅完整的「復仇三部曲」：由宋康昊主演《我要復仇》、李英愛主演《親切的金子》，以及探討人性情慾，挑戰禁忌情色美學、由金珉禧主演的《下女的誘惑》。四部朴贊郁必看之作，各僅一場放映，敬請影迷把握！

韓國導演朴贊郁擅長以極端的仇恨和恐怖，深掘人性的慾念與黑暗，卻展現炫目華麗且深具詩意儀式的電影美學，特立獨行的朴式暴力美學由征服坎城的《原罪犯》開始，本片以暴虐、恫嚇、戲弄的電影技法，要逼迫出「存在」最赤裸獸性的樣貌，這也是朴贊郁獲得韓國影壇「最黑暗的傢伙」稱號之始。朴贊郁作為首位獲選坎城、柏林、威尼三大影展的韓國導演第一人，他以《原罪犯》獲2004年坎城評審團大獎，又以《蝙蝠：血色情慾》獲得2009年坎城評審團獎，多次獲得坎城影展推崇及肯定，讓他被冠上「坎城朴」的稱號。朴贊郁在「復仇三部曲」《原罪犯》、《我要復仇》、《親切的金子》建構他獨有的世界觀，毫不矯飾地以暴力、血腥的場面，佐以對人性的透徹剖析，辨別出他對於現代社會中人的生存困境的一貫關注。

以「復仇三部曲」享譽世界並獲讚「陰暗大師」的朴贊郁，在本影展首推《原罪犯》（Old Boy）。本片榮膺坎城影展評審團大獎，更一舉將主角崔岷植捧上韓國影帝的寶座，《原罪犯》儼然已南韓新世紀最重要的電影之一，堪稱復仇電影之最。《原罪犯》中崔岷植不明就裡陷入密室監禁15年．出獄後誓言找出被困的原因，而後掀起一波驚濤駭浪，交織悖德與復仇的生存寓言。

《原罪犯》除了長達三分鐘水平拍攝的一鏡到底走廊打鬥，還有一幕令人印象深刻就是崔岷植「生吞活章魚」，朴贊郁展現崔岷植從密室獲釋後對「生的欲求」，朴贊郁更自奮勇生吞四隻活章魚，拍攝過程章魚腳的吸盤死黏於崔岷植臉上，鏡頭前不改其色的崔岷植，在停機後現場人員爆笑連連，朴贊郁導演更是笑得超大聲。《原罪犯》中活吞章魚表達了被關15年吳大秀恨與怒的發洩。連好萊塢之後重新開機版的《原罪犯》(台灣片名為《老男孩》)，喬許布洛林擔綱崔岷植的角色，都沒有「生吞活章魚」這樣憤怒而直接的展現！而好萊塢版《老男孩》的女主角伊莉莎白歐森都表示：「一輩子都不可能吞活章魚，可能會因此窒息而死！」的發言。

《我要復仇》(Sympathy for Mr. Vengeance)作為「復仇三部曲」首部曲，是其中風格最突出，場景最血腥慘烈的一部。宛如地獄血洗仇家的大汗淋漓、又或是因為失去摯愛所引發的強烈復仇．挑戰觀影極限！朴贊郁敏銳的社會觀察，層層環繞於「綁架」所引發的連環爆：失業、盜賣器官、黑幫背後強大勢力等。在千禧年初期《我要復仇》以密不透風的雙線敘事，道出邊緣人物在為親人而偏離社會常軌、鋌而走險的血腥復仇，引爆韓國社會震撼。

被視為是朴贊郁毫無救贖、絕望之作《我要復仇》，由飾演失聰的弟弟《惡女》申河均與罹患絕症的姊相依為命，在籌措親姊醫藥費同時，申河均不僅陰錯陽差被騙走一顆腎，還被女友裴斗娜鼓吹綁架工廠老闆《我只是個計程車司機》宋康昊的女兒，殊不知害宋女兒淹死之餘，更引發申河均與宋康昊兩個失去所愛的兩個男人陷入了瘋狂復仇漩渦之中！

近年多以反派形象走紅的申河均，在《我要復仇》中大展青澀模樣，不論他遊走於正邪兩道之間，或因失敗而懊悔的強大演技，一幕他被黑道騙走一顆腎更被性侵的可惡情節，不禁在觀影過程為他掬下一把同情淚。「社會的冷漠是否是這些罪行的共犯？」

朴贊郁「復仇三部曲」最終章，《親切的金子》(Sympathy for Lady Vengeance)轉以女性掀起駭人殘暴的報復手段，是女性復仇電影代表作！由「氧氣美女」之稱的李英愛翻轉螢幕形象，挑戰性格複雜多變的金子，一舉拿下韓國青龍獎影后。《親切的金子》電影以「贖罪」為主題而展開．透過描繪被誣陷入獄的李英愛，在獄中熱心助人又勤奮而獲得眾獄友好感，被暱稱為「親切的金子」，而溫柔只是手段，獄友成為她的復仇軍團：「她要讓真正的凶手付出代價」。

導演朴贊郁表示：「雖然《原罪犯》很賣座也得了許多獎，但因為姜惠貞所飾演的女主角最後仍被隱瞞真相，深感遺憾，所以為了彌補這個遺憾，我就拍了《親切的金子》。」朴贊郁在本片中大玩形式，甚至將李英愛塑造成「聖母」形象，與多年後由金基德所推出的《聖殤》趙敏秀角色互通聲氣。李英愛在片中將自己改造成冷豔與漠然的殺手角色，抹上鮮紅眼影，作為瘋狂復仇的決心，親切卻殘酷的李英愛在這部被譽為是自己演技的代表作中，有極為深刻入骨、「殺紅了眼」的詮釋。

繼《原罪犯》和 《蝙蝠：血色情慾》後，朴贊郁以睽違七年的韓語電影《下女的誘惑》(The Handmaiden)第三度入圍坎城影展競賽單元。本片改編自英國小說家莎拉華特絲的作品《荊棘之城》，描述千金小姐金珉禧和受僱於冒牌伯爵的女僕間的慾望糾葛與人性險惡。

《下女的誘惑》除了基本架構和懸疑色彩之外，導演朴贊郁完全將之改編成自己的風格，其中又以多重視角不斷翻轉的情節以及人性幽微的不寒而慄最為突出。《下女的誘惑》除了精湛演技和美麗情慾之外，最大的看點莫過於片中耗資120億韓元打造的視覺饗宴，為還原30年代注入西方和日本文化的獨特背景，電影從建築到服裝無不精雕細琢。

認愛韓國名導洪尚秀的金珉禧，以《獨自在海邊的夜晚》拿下柏林影展影后，她在本片情而不色的精湛演技令人目不轉睛。《下女的誘惑》中金珉禧做為軟禁的禁臠，自小被姨父受教情色文學，華美的情色文學的圖書館令人驚艷之餘，金珉禧更以嚴肅的表演、用日語朗誦《金瓶梅》情慾效果十足，堪稱19禁且大尺度性愛描寫展現情慾美學最高境界。

「原罪犯：復仇朴贊郁」專題之《原罪犯》、《我要復仇》、《親切的金子》、《下女的誘惑》於4/7(六)至4/22(日)全台獨家推出、搶先首映！即日起於「愛PASS售票網」與全台7-11 ibon全面販售。完整資訊可上高雄市電影館官網，或臉書粉絲團【高雄市電影館】查詢。

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(中時)