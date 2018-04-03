逆風勁草角落拾愛 身障者以畫會友勉中輟少年永不放棄

2018年04月03日 20:16 中時 謝瓊雲

畫展開幕茶會邀請茶藝老師擺設茶席，讓前來參觀的民眾可以一邊品茗、一邊欣賞畫作。(謝瓊雲攝)

無障礙發展協會榮譽理事長黃文聰(左起)、現任理事長王銀瓶的畫作也在此次聯展中展示。(謝瓊雲攝)

鹿港鎮長黃振彥(右起)鼓勵身心障礙朋友與中輟生們多元發展，以畫筆創作揮灑心中的無限創意。(謝瓊雲翻攝)

角落拾取愛、逆風勁草美術展，以愛為題，展出晨陽與向日葵學園少年少女們的創作。(謝瓊雲翻攝)

林佑民以畫筆記錄下八旬母親的背影，蘊含著母親對兒子們滿滿的愛。(謝瓊雲翻攝)

身障者與中輟生以畫交流相互療癒、激盪生命火花！彰化縣第一屆逆風勁草美術作品甄選展，本月在鹿港圖書藝文中心展出，晨陽、向日葵學園少年少女與身心障礙者共計展出54件水彩畫作，以愛為題，彼此勉勵永不輕言放棄。

彰化縣身心障礙者無障礙發展協會榮譽理事長黃文聰表示，協會辦理「社區樂活補給站」藝術課程，陶冶身障學員身心靈，希望藉此鼓勵更多身障朋友勇敢走出來迎接燦爛陽光，別再躲在角落裡等待他人憐惜；美術課一年多前開辦，學員為完成一幅畫作往往需耗費全身力氣，過程雖艱辛卻都畫得很起勁。

53歲和美鎮民林佑民患有小兒麻痺，前年母親腰椎手術，擔心二哥失婚喪志，出院後堅持回老家紅磚平房與二哥、姪子同住就近照料；某天他騎車回去探望，見路旁一名老婦推著堆滿日常雜物的舊輪椅走在路上，趨前一看竟是母親正問路欲步行前往他家！他一筆一畫，畫出85歲老母步履蹣跚的背影，滿溢著母親對兒子們放不下的愛。

策展人、指導老師張育銘表示，四年來每周兩天前往晨陽和向日葵學園，教導青少年們習畫、聽少年們分享小秘密，鼓勵學生畫下心中感受和鍾愛的人事物；如今，這些曾經逃離學校的孩子，都陸續回歸常軌，就讀高中職繼續升學。

張育銘說，在黃文聰等人提議下，決定辦甄選聯展、鼓勵學員踴躍投件，他在指導大家構圖時，也拍照記錄下身障學員將畫筆固定在手上等各種克服自身限制完成創作的過程，藉此勉勵學園的年少孩子，面對生命中的挫折，不要輕易就放棄。

鹿港鎮長黃振彥表示，難得這次展出是由一群身心障礙者，及一群離開正統學習軌道的孩子們的創作作品，意義不同凡響。鹿港鎮公所非常鼓勵身心障礙者及中輟生們能多元發展，透過繪畫創作過程展現他們無限的創意，藉此探索自我世界、抒發情感，透過畫作讓社會大眾感受他們的內心世界。

(中時)