SBL》富邦逆襲達欣 5日桃園巨蛋殊死第五戰

2018年04月03日 20:24 中時電子報 黃邱倫

背水一戰的富邦勇士開賽打出7比0攻勢，但台北達欣靠著蘇翊傑與林冠綸雙衛聯手，加上「印度姚明」布拉稱霸禁區，半反超比數，富邦雙衛林書緯和張宗憲挺身而出，率領球隊延長賽94比85逆轉勝，季後賽首倫戰成2比2平手，5日雙方將進行殊死第五戰。

尋求衛冕的達欣，例行賽戰績排名第四名，帶著1勝進季後賽迎戰例行賽戰績排名第五的富邦勇士，但最倚賴的洋將布拉卻在例行賽最後一戰被吹了兩次技術犯規，遭禁賽1場以及罰款1萬元，季後賽首戰在少了不拉的情況下66比88慘遭修理，雙方1比1戰成平手；次役布拉歸隊，達欣找到攻防軸心，69比59取得聽牌優勢。

已無退路的富邦勇士，今日開賽後來勢洶洶，快攻突襲與外線遠射連得7分，打得達欣不得不趕緊喊出暫停，而這次暫停也的確達到止血效果，尤其是蘇翊傑與替補林冠綸的雙衛配合無間，不但收復失土，而且還逆轉超前，半場打完反以50比35取得15分領先優勢，林冠綸攻下14分最高，蘇翊傑10分，布拉8分。

易籃後，達欣球員似乎找不到投籃感覺，富邦勇士趁機反擊，張宗憲與林書緯不斷在三分線外放冷箭，打出27比11攻勢要回領先地位，但達欣還是在布拉的力挺下67比64帶著3分優勢進入決勝第四節。

比賽進入寸土必爭的激烈狀態，達欣連續出現2次失誤，富邦快速部隊偷襲連得6分，黃鎮三分球，幫助達欣逼和，此後雙方你來我往，最後47.39秒達欣張家榮切入上籃，兩隊正規賽79比79戰平。延長賽，達欣球員氣力放盡，5分鐘僅攻下4分，反觀富邦勇士士氣大振，林書緯、張宗憲與蔡文誠等人都有建樹，最終以9分之差贏得勝利，同時也將戰線延長到周四最終第五場殊死戰。

達欣蘇翊傑22分、林冠綸16分，布拉16分、黃鎮10分；富邦勇士林書緯27分，蔡文誠19分，張宗憲22分，張伯維13分。

(中時電子報)